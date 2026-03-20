Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην λεωφόρο Κηφισίας λόγω εργασιών

Από την Ελληνική Αστυνομία γίνεται γνωστό ότι - λόγω εκτέλεσης εργασιών - στις 29-3-2026 και κατά τις ώρες 07.00 έως 17.00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Κηφισίας, περιοχής Δήμου Αθηναίων, από το ύψος της λεωφόρου Κατεχάκη έως το ύψος της οδού Κασσαβέτη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.



Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση που θα υπάρχει για το χρονικό διάστημα που θα είναι σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.