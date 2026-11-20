Αν σκοπεύετε να κινηθείτε βραδινές ώρες στον αυτοκινητόδρομο γύρω από την αχαϊκή πρωτεύουσα τις επόμενες ημέρες, καλό είναι να οπλιστείτε με λίγη παραπάνω υπομονή και να προσαρμόσετε εγκαίρως το δρομολόγιό σας. Στο πλαίσιο των εργασιών βαριάς συντήρησης της Ολυμπίας Οδού, ξεκινούν προγραμματισμένες επιθεωρήσεις στις σήραγγες της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών.

Για την ασφαλή ολοκλήρωση των ελέγχων, θα τεθούν σε ισχύ ολιγόωροι νυχτερινοί αποκλεισμοί κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πατρών-Κ1 (Χ.Θ. 205) και Εγλυκάδας (Χ.Θ. 212,6), οδηγώντας προσωρινά τα οχήματα μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης.

Πώς θα κινηθούν τα οχήματα προς Πύργο

Η αρχή γίνεται το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου. Από τις 21:00 έως και τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας, το ρεύμα προς Πύργο θα παραμείνει κλειστό. Οι οδηγοί θα εκτρέπονται από τον Κόμβο Πατρών – Κ1 προς την πόλη της Πάτρας, ακολουθώντας τις οδούς Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών, Κανελλοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτή Δυμαίων και Ελευθερίου Βενιζέλου, ώστε να επιστρέψουν στον αυτοκινητόδρομο μέσω του Α/Κ Εγλυκάδας.

Οι ρυθμίσεις στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Τη σκυτάλη παίρνει το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Από τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης, κλείνει η κατεύθυνση προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διοχετεύεται από τον Κόμβο Εγλυκάδας στην πόλη μέσω των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δυμαίων, Τριών Ναυάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελλοπούλου, με επάνοδο στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών από τον Κόμβο Πατρών.

Το εναλλακτικό σενάριο και οι συστάσεις στους οδηγούς

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων ή απρόοπτου τεχνικού ζητήματος, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μεταφερθούν, τις ίδιες ακριβώς ώρες, την Τρίτη 24/11 ή την Τετάρτη 25/11. Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και καλεί τους οδηγούς να δείξουν αυξημένη προσοχή, ακολουθώντας πιστά την εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας.