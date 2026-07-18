Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό έως και την 1η Σεπτεμβρίου με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση

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Σε ισχύ τέθηκαν από την Τετάρτη 15 Ιουλίου έως και την 1η Σεπτεμβρίου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό και συγκεκριμένα στην περιοχή της Λυκόβρυσης, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν την οδική σήμανση.

Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση

Αναλυτικά, από Τετάρτη 15 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου

Θα γίνει ταυτόχρονη στένωση των τριών λωρίδων κυκλοφορίας και μετατόπισή τους προς τα δεξιά, από τη χ/θ 18,540 έως τη χ/θ 18,950 του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Λαμία.

Ταυτόχρονη στένωση των τριών λωρίδων κυκλοφορίας και μετατόπισή τους προς τα δεξιά, από τη χ/θ 19,000 έως τη χ/θ 18,590 του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η διαμόρφωση και στις δύο περιπτώσεις θα καταλαμβάνει το τμήμα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και η οριοθέτηση των λωρίδων θα πραγματοποιηθεί με κίτρινη αυτοκόλλητη διαγράμμιση.

Η ΕΛ.ΑΣ ζητά από τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ήδη από την πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων καταγράφηκαν μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.