Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την 28η Οκτωβρίου - Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, τραμ και λεωφορεία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με εντολή της ΕΛΑΣ τίθενται σε ισχύ από νωρίς το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στο λεκανοπέδιο λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων και της μαθητικής παρέλασης.

Παράλληλα, μετρό, τραμ και λεωφορεία θα κινηθούν με τροποποιημένο ωράριο σε όλους τους δήμους ανάλογα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της Τροχαίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιά, η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής:

Δήμος Αθηναίων, από ώρα 09.00΄ μέχρι το πέρας της παρέλασης

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ [Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία)], από ώρα 06.00΄ μέχρι το πέρας της δοξολογίας:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Πειραιά, από ώρα 09.00΄μέχρι 14.00΄:

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πώς θα κινηθούν Μετρό και Τραμ

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, τα δρομολόγια του Τραμ προς Σύνταγμα θα τερματίζουν στη στάση Φιξ από τις 10:00 έως τη λήξη της παρέλασης, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ.

Για τις λεωφορειακές γραμμές, από τις 10:00 έως τη λήξη της παρέλασης θα διακοπεί η κυκλοφορία της γραμμής 060, ενώ τα δρομολόγια της γραμμής Χ95 θα εκτελούνται ως το σταθμό Μετρό Κατεχάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει από τις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:0.

Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00.

Τι θα ισχύει ανά Δήμο

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, θα ισχύουν τα εξής τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορειακών γραμμών σε διάφορους Δήμους: