Κυκλοφοριακό αδιέξοδο στην Αττική: Το σχέδιο Δήμα για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και ο Κηφισός

Για το κυκλοφοριακό χάος που ταλαιπωρεί καθημερινά εκατομμύρια πολίτες στην Αττική μίλησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας , περιγράφοντας τα έργα που «τρέχουν» αλλά και τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο και δεν λύνεται με ένα μέτρο, αλλά με ένα πακέτο παρεμβάσεων σε μέσα μεταφοράς, υποδομές και έλεγχο της καθημερινής παραβατικότητας στους δρόμους.

Προτεραιότητα τα ΜΜΜ – Νέα λεωφορεία και Γραμμή 4 Μετρό

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στο κυκλοφοριακό είναι η ενίσχυση των Μέσα Μαζικής Μεταφοράς . Όπως τόνισε, μέσα στον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει αντικατασταθεί σχεδόν το σύνολο του στόλου των αστικών λεωφορείων.

«Τα νέα οχήματα είναι σύγχρονα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πλήρως προσβάσιμα. Αυτό φαίνεται πλέον στους δρόμους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή της Γραμμής 4 του Αττικό Μετρό , που θα συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, αποσυμφορώντας βασικούς οδικούς άξονες.

Υποδομές: Σκαραμαγκάς και Μεταμόρφωση στο μικροσκόπιο

Κομβικό ρόλο παίζουν και οι νέες υποδομικές παρεμβάσεις. Πρώτη στη λίστα, ο τριπλός κόμβος του Σκαραμαγκά.

Η σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό και την Αττική Οδό , όπως εξήγησε ο υπουργός, θα δώσει ουσιαστική διέξοδο στα βαρέα οχήματα εκτός του αστικού ιστού. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2026, με ορίζοντα ολοκλήρωσης περίπου τρία χρόνια.

Παράλληλα, παρεμβάσεις σχεδιάζονται και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, με διαχωρισμό των λωρίδων εισόδου από το αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, ώστε να μειωθεί η καθημερινή συμφόρηση.

Φορτηγά εκτός πόλης – Στο τραπέζι και μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων

Ο κ. Δήμας ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει «πίσω» στο θέμα των βαρέων οχημάτων. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, εξετάζονται τρόποι περιορισμού της διέλευσης φορτηγών μέσα από τον αστικό ιστό.

Μεταξύ των σεναρίων βρίσκεται και η παροχή κινήτρων για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Αθήνας – ένα μέτρο που, αν εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να αποσυμφορήσει ουσιαστικά τους βασικούς άξονες.

Κηφισός: Υπερυψωμένη λύση στα πρότυπα Θεσσαλονίκης;

Ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός στον Κηφισός, παραδεχόμενος ότι απαιτούνται δραστικές παρεμβάσεις.

Όπως είπε, εξετάζονται διαφορετικά σενάρια, με βασικό παράδειγμα την υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία διπλασιάζει τη χωρητικότητα από 5.000 σε 10.000 οχήματα ανά ώρα.

«Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο που προχωρά γρήγορα και έχει ήδη μειώσει τη συμφόρηση», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ωστόσο τον σκεπτικισμό για το τι θα συμβεί στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των έργων.

Μαθήματα από Θεσσαλονίκη και ρόλος Τροχαίας

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι στη Θεσσαλονίκη τα έργα συνοδεύτηκαν από τη λειτουργία του Μετρό, κυκλοφοριακά μέτρα από την Τροχαία και παρεμβάσεις των δήμων.

«Οι πολίτες βλέπουν καθημερινά τα εργοτάξια και, παρά την ταλαιπωρία, αντιλαμβάνονται την πρόοδο», τόνισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον ρόλο της Τροχαίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: αυστηρότερη εφαρμογή του νόμου, πάταξη του παράνομου παρκαρίσματος και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, που ψηφίστηκε πριν έξι μήνες, αυστηροποιεί τις κυρώσεις, ενώ προχωρά και η εγκατάσταση έξυπνων καμερών για τον έλεγχο παραβάσεων, ανασφάλιστων οχημάτων και οχημάτων χωρίς ΚΤΕΟ.

Έργα και εκτός Αττικής

Τέλος, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και σε μεγάλα έργα εκτός Αττικής, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι που αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, αλλά και την παραχώρηση του ΒΟΑΚ, όπου ήδη λειτουργούν εργοτάξια με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.



«Πρόκειται για ένα σύνολο βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δράσεων, με στόχο την ανακούφιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών», κατέληξε.