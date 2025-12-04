Κυκλοφοριακό «χάος» προκάλεσε η κακοκαιρία Byron - Στο «κόκκινο» η κίνηση στην Αττική

Στο «κόκκινο» βρίσκονται σχεδόν όλοι οι δρόμοι της Αττικής η οποία βρίσκεται στις περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία Byron.

Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ενώ οδηγοί βρίσκονται κολλημένοι στην κίνηση καθώς η ισχυρή βροχόπτωση πλήττει αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Στον Κηφισό, η ουρά που έχει σχηματιστεί καλύπτει όλο το ποτάμι και στα δυο ρεύματα δημιουργώντας μια αποπνικτική κατάσταση αλλά και δοκιμάζοντας τα νεύρα των οδηγών.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς

Στη διασταύρωση της Πειραιώς με Χαμοστέρνας τα αυτοκίνητα δυσκολεύονται ακόμα και να κινηθούν, καθώς το ύψος του νερού έχει φτάσει σε υψηλή στάθμη. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω συσσώρευσης υδάτων διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.



Παράλληλα, λόγω υπερχείλισης ρέματος, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου- Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και όσοι οδηγοί βρίσκονται στο κέντρο της πρωτεύουσας αφού λόγω της ισχυρής καταιγίδας τα οχήματα πηγαίνουν σημειωτόν καθώς η ορατότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Διακοπή κυκλοφορίας στη Μάνδρα

Προβλήματα προκάλεσε και στη Μάνδρα Αττικής η σφοδρή κακοκαιρία που χτυπά την τελευταία ώρα το λεκανοπέδιο.

Η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας για τα οχήματα στην οδό Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δυο ρεύματα λόγω υπερχείλισης.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις έως και 30 λεπτών παρατηρούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα στο ρεύμα από Κάντζα προς Μεταμόρφωση οι καθυστερήσεις αγγίζουν έως και τα 30 λεπτά, για την έξοδο προς Πειραιά φτάνουν έως και τα 20 λεπτά.

Παράλληλα, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Φυλής έως Πεντέλης.