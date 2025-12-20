Ελλάδα Φωτιά Κηφισίας Πυροσβεστική Κίνηση

Κυκλοφοριακό χάος στην Κηφισίας λόγω φωτιάς σε αυτοκίνητο - Μεγάλο μποτιλιάρισμα

Στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά στο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Κηφισίας έχουν σπεύσει δυο οχήματα της Πυροσβεστικής..

Φωτ.: Twitter
19:03

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (20/12) σε ΙΧ αυτοκίνητο στο ύψος της Φιλοθέης και συγκεκριμένα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Αγίας Φιλοθέης.

Στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά στο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Κηφισίας έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν γρήγορα να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Λόγω της φωτιάς επικρατεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.

