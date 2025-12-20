Κυκλοφοριακό χάος στην Κηφισίας λόγω φωτιάς σε αυτοκίνητο - Μεγάλο μποτιλιάρισμα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (20/12) σε ΙΧ αυτοκίνητο στο ύψος της Φιλοθέης και συγκεκριμένα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Αγίας Φιλοθέης.

Στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά στο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Κηφισίας έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν γρήγορα να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, στην συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Αγ. Φιλοθέη στη Φιλοθέη Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 20, 2025

Λόγω της φωτιάς επικρατεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.