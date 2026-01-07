Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο Σύνταγμα - Κλειστή η Καραγεώργη Σερβίας λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καραγεώργη Σερβίας, στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (7/1), οι Αρχές.

Ο αποκλεισμός του δρόμου ισχύει από το ύψος της Πλατείας Συντάγματος και κρίθηκε απαραίτητος προκειμένου να εκτελεστούν επείγουσες εργασίες από τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ.

Αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Πλατείας Συντάγματος επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, με την Τροχαία να κάνει έκκληση στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να ακολουθούν τις υποδείξεις της για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας.