Κυκλοφόρησε η πιο μακάβρια λίστα της χρονιάς - Ποιοι θα πεθάνουν το 2026

Στα... χασομέρια του 2025 κάποια από τα άρθρα που είναι της... μόδας είναι οι λίστες. Πολλών λογιών κατάλογοι κάνουν την εμφάνισή τους στα σάιτ, για όλα όσα έγιναν το 2025. Από την ανασκόπηση μέχρι τους θανάτους, πολλά είναι τα άρθρα που δεν θέλουν να μας «ξεφύγει» τίποτα από όσα συνέβησαν την χρονιά που μας αποχαιρέτησε.

Ακόμα κι εμείς εδώ στο flash.gr, δεν αποφύγαμε τον... πειρασμό και φτιάξαμε μία λίστα κάπως πιο «κουλτουριάρικη» αναφορικά με τα βιβλία που ευχαριστηθήκαμε το 2025.

Στον αντίποδα, μόλις «πατήσαμε» στη νέα χρονιά γίνονται της μόδας άλλα άρθρα πιο... μελλοντολογικά. Κι αν συνήθως αυτά που ελκύουν (παραδόξως) το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτά των «προφητειών» (βλέπε Νοστράδαμο, Μπάμπα Βάνγκα κ.ο.κ.), υπάρχει κι άλλη μία λίστα που κάνει την εμφάνισή της μόλις μπει το νέο έτος και είναι σίγουρα η πιο αμφιλεγόμενη αλλά και η πιο μακάβρια όλων.

Ο λόγος, φυσικά, είναι για το Death List, έναν κατάλογο που απαρτίζεται σε ετήσια βάση, ο οποίος απαριθμεί τα 50 γνωστά πρόσωπα που - σύμφωνα με τους συντάκτες του- είναι πιο πιθανό να μας... αποχαιρετήσουν μέσα στη χρονιά.

Η λίστα, που δημοσιεύεται εδώ και χρόνια, προκαλεί κάθε φορά αντιδράσεις, καθώς βασίζεται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις σχετικά με την ηλικία και την κατάσταση υγείας των προσώπων που περιλαμβάνονται.

Τα «σταθερά» ονόματα της λίστας

Στη φετινή έκδοση επανεμφανίζονται πρόσωπα που βρίσκονται εδώ και καιρό στη λίστα, όπως ο ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 101ο έτος της ηλικίας του, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Μελ Μπρουκς, 100 ετών, καθώς και ο ιδιαίτερα αγαπητός φυσιοδίφης και παρουσιαστής Ντέιβιντ Ατένμπορο, επίσης 100 ετών.

Όσον αφορά την... επιτυχία που έχει στις προβλέψεις της η συγκεκριμένη λίστα, πρέπει να σημειωθεί πως από τα 50 άτομα που ήταν στην περσινή λίστα, 11 έφυγαν από τη ζωή, αν και το «ρεκόρ» της πιο μακάβριας λίστας του κοσμου είναι οι οι 20 σωστές προβλέψεις της λίστας του 2020 (μίας χρονιάς όμως που είχε ξεκινήσει το φονικό του πέρασμα ο κορονοϊός).

Νέες προσθήκες στη «DeathList 2026» - Η κατάταξη

Η φετινή λίστα περιλαμβάνει, ωστόσο, και αρκετά νέα ονόματα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, ο θρύλος του Star Trek Γουίλιαμ Σάτνερ, η βραβευμένη ηθοποιός Τζούντι Ντεντς, ο πρώην Τζέιμς Μποντ Τζορτζ Λέιζενμπι και ο εμβληματικός κωμικός Μπίλι Κόνολι.

Η «DeathList» δεν περιορίζεται μόνο στην παράθεση ονομάτων, αλλά προχωρά και σε κατάταξη, βάσει του πόσο «κοντά» θεωρείται ότι βρίσκεται κάθε πρόσωπο στο τέλος της ζωής του. Στην πρώτη θέση για το 2026 βρίσκεται η τηλεπαρουσιάστρια Έστερ Ράντσεν, η οποία φέτος ξεπέρασε τον Ντικ Βαν Ντάικ. Στην τελευταία θέση, στο νούμερο 50, παραμένει ο πρώην τηλεπαρουσιαστής Στιούαρτ Χολ, ο οποίος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για σεξουαλικά αδικήματα.

Αναλυτικά η κατάταξη του «DeathList 2026»:

Έστερ Ράντσεν – 86 ετών, παρουσιάστρια τηλεόρασης

Ντικ βαν Ντάικ – 101 ετών, ηθοποιός

Εύα Μαρί Σεν – 102 ετών, ηθοποιός

Πιτ Μάρεϊ – 101 ετών, Βρετανός ραδιοφωνικός παραγωγός

Μπαζ Όλντριν – 96 ετών, αστροναύτης

Ο Μπαζ Όλντριν / Φωτ.: Wikipedia

Σόνι Ρόλινς – 96 ετών, μουσικός της τζαζ

Άλαν Γκρίνσπαν – 100 ετών, οικονομολόγος

Μελ Μπρουκς – 100 ετών, κωμικός και σκηνοθέτης

Νόαμ Τσόμσκι – 98 ετών, διανοούμενος

Τζέσι Τζάκσον – 85 ετών, ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα

Αυτοκράτορας Ακιχίτο – 93 ετών, πρώην αυτοκράτορας της Ιαπωνίας

Ο Αυτοκράτορας Ακιχίτο / Φωτ.: Wikipedia

Τίπι Χέντρεν – 96 ετών, ηθοποιός

Λεν Ντέιτον – 97 ετών, συγγραφέας

Ιμέλντα Μάρκος – 97 ετών, πρώην πρώτη κυρία των Φιλιππίνων

Ντέιβιντ Ατένμπορο – 100 ετών, παρουσιαστής και φυσιοδίφης

Ντέσμοντ Μόρις – 98 ετών, ζωολόγος

Ισαμπέλ Περόν – 95 ετών, πρώην πρόεδρος της Αργεντινής

Τζοάν Γούντγουορντ – 96 ετών, ηθοποιός

Ρόμπερτ Βάγκνερ – 96 ετών, ηθοποιός

Έρικ Ντέιν – 54 ετών, ηθοποιός

Ντέιβιντ Ίρβινγκ – 88 ετών, αρνητής του Ολοκαυτώματος

Μπεν Σας – 54 ετών, πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ

Ντένις Σκίνερ – 94 ετών, πολιτικός

Αϊλίν Ντέρμπισαϊρ – 95 ετών, ηθοποιός (Έμιλι Μπίσοπ στο Coronation Street)

Τζο Μπάιντεν – 84 ετών, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ

Φωτό: Reuters

Τζορτζ Λέιζενμπι – 87 ετών, ηθοποιός (Τζέιμς Μποντ)

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – 87 ετών, ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν

Κλιντ Ίστγουντ – 96 ετών, ηθοποιός και σκηνοθέτης

Νάιτζελ Στάρμερ-Σμιθ – 82 ετών, σχολιαστής ράγκμπι

Τζον Γουίλιαμς – 94 ετών, συνθέτης

Σίντνεϊ Κουκ – 99 ετών, καταδικασμένος παιδεραστής

Μπγιορν Μποργκ – 70 ετών, τενίστας

Ραούλ Κάστρο – 95 ετών, πρώην ηγέτης της Κούβας

Ίαν Σμιθ – 88 ετών, ηθοποιός

Τεντ Τέρνερ – 88 ετών, μεγιστάνας των ΜΜΕ

Λεχ Βαλέσα – 83 ετών, Πολωνός πολιτικός

Ο Λεχ Βαλέσα / Φωτ.: Wikipedia

Πρίγκιπας Εδουάρδος, δούκας του Κεντ – 91 ετών, μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας

Λούις Φάρακαν – 94 ετών, θρησκευτικός ηγέτης

Λίντα Ρόνσταντ – 80 ετών, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός

Τζούλι Γκούντγιαρ – 84 ετών, ηθοποιός

Τζέφρι Μπόικοτ – 86 ετών, παλαίμαχος παίκτης κρίκετ

Βανέσα Ρέντγκρεϊβ – 89 ετών, ηθοποιός

Η Βανέσα Ρέντγκρεϊβ / Φωτ.: Wikipedia

Τομ Μπέικερ – 92 ετών, ηθοποιός (Doctor Who)

Ντέιμ Τζούντι Ντεντς – 92 ετών, ηθοποιός

Ντέιβιντ Χόκνεϊ – 89 ετών, ζωγράφος

Γουίλιαμ Σάτνερ – 95 ετών, ηθοποιός (Κάπτεν Κερκ)

Ο Γουίλιαμ Σάτνερ / Φωτ.: Wikipedia

Μάικλ Μπόλτον – 73 ετών, τραγουδιστής

Ντάγκλας Χερντ – 96 ετών, πολιτικός

Μπίλι Κόνολι – 84 ετών, κωμικός

Στιούαρτ Χολ – 97 ετών, καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης

Η περίπτωση Μπάιντεν και τα στοιχεία για την υγεία του

Η πρώτη εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στη λίστα συνδέεται, σύμφωνα με τους συντάκτες της, με την ανακοίνωση που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Σε επίσημη ενημέρωση, το γραφείο του πρώην προέδρου είχε γνωστοποιήσει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη και μεταστάσεις στα οστά. Όπως τονιζόταν, πρόκειται για επιθετική μορφή της νόσου, ωστόσο ο καρκίνος χαρακτηρίζεται ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η δημοσιοποίηση της «DeathList 2026» επαναφέρει για ακόμη μία χρονιά τη συζήτηση γύρω από τα όρια τέτοιου είδους δημοσιεύσεων και τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια υγεία και η ηλικία γνωστών προσώπων μετατρέπονται σε αντικείμενο δημόσιας εικασίας.