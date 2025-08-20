Κυκλοφορούν και «εξαφανίζονται» τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για το ματς με τον Βόλο

Η νέα σεζόν της Super League, βρίσκεται προ των πυλών, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, εξαιτίας τιμωρίας των «ερυθρόλευκων».

Οι Πειραιώτες, εξαιτίας του εν λόγω γεγονότος, ζήτησαν όσο το δυνατόν περισσότερα εισιτήρια για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής κόντρα στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο αριθμός ξεπερνούσε τις 15.000, με τη ζήτηση να φτάνει στα ύψη και τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να περιμένουν με ανυπομονησία να δουν την ομάδα τους από κοντά για πρώτη φορά τη νέα χρονιά, σε επίσημο παιχνίδι.

Η κυκλοφορία των εισιτηρίων θα ξεκινήσει το απόγευμα της Τετάρτης 20/08, όπως ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωση του ο Ολυμπιακός.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι η διάθεση των εισιτηρίων για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον ΝΠΣ Βόλο, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το Σάββατο (30/08) στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί έως εξής:

Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν αρχικά για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ Ολυμπιακός σεζόν 2025/26, από την Τετάρτη (20/08) στις 16:00 έως την Παρασκευή (22/08) στις 12:00.

Από την Παρασκευή (22/08) από τις 13:00 θα είναι διαθέσιμα για όλους τους φιλάθλους με απαιτούμενη την κάρτα φιλάθλου.

Οι φίλαθλοί μας μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά τα εισιτήριά/κωδικούς τους, πατώντας ΕΔΩ.

Η τιμή τους είναι 20 ευρώ στα πέταλα του γηπέδου και 30 ευρώ σε κεντρική θύρα.

Βασική προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ο αριθμός Gov Wallet τους και για τους φίλαθλους να έχουν στην κατοχή τους τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή την κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2025/26.

Gov.gr Wallet

H είσοδος στο γήπεδο γίνεται μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο όπου και θα χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός για την προσωποποίηση στο Gov. wallet.

Τέλος παρακαλούνται οι φίλαθλοι μας οι οποίοι θα προμηθευτούν εισιτήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα να τα προσωποποιήσουν στο Gov Wallet τους προτού της άφιξης τους στο γήπεδο.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε εδώ».