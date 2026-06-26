Πολιτική Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού Μαρία Καρυστιανού

Κύκλοι του κόμματος Καρυστιανού διαψεύδουν τις λίστες για το Πολιτικό Συμβούλιο

Πηγές του κινήματος κάνουν λόγο για προσπάθεια πρόκλησης σύγχυσης και συκοφάντησης, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα.

Η Μαρία Καρυστιανού / φωτ. Eurokinissi
Η Μαρία Καρυστιανού / φωτ. Eurokinissi
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες που διακινούνται σχετικά με τη σύνθεση του υπό διαμόρφωση Πολιτικού Συμβουλίου δίνουν κύκλοι του κινήματος «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία».

Σύμφωνα με πηγές του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, οι λίστες προσώπων που φέρονται να συμμετέχουν στο κεντρικό όργανο διοίκησης του κινήματος «δεν έχουν ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα».

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι οι διαδιδόμενες λίστες αποτελούν «αποκύημα φαντασίας» και εκτιμούν πως εντάσσονται σε «μεθοδικές προσπάθειες πρόκλησης σύγχυσης και συκοφάντησης του Κινήματος».

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Πολιτική Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού Μαρία Καρυστιανού

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