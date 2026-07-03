Κύκλωμα απάτης στον ΕΟΠΥΥ με «μαϊμού» συνταγές: Συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής-Άλλοι 9 στη δικογραφία

Στη σύλληψη ενός αρχηγικού μέλους και στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο κακουργηματικών απατών σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων προχώρησε το ελληνικό FBI σε συνεργασία με τον ΕΟΦ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση αποτελούνταν από φαρμακοποιούς και ιατρούς που, μέσω συστηματικής έκδοσης και εκτέλεσης ψευδών συνταγών, προκαλούσαν ζημία που υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ, ενώ η δράση τους εκτεινόταν από το 2020 έως το 2026.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Για την αποδόμηση του κυκλώματος, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 2 Ιουλίου 2026, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον ΕΟΦ, κατά την οποία συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα (ψυχίατρος, οικογενειακή ιατρός δημόσιων νοσοκομείων καθώς και ιδιοκτήτες/διαχειριστές φαρμακείων).

ΦΩΤΟ:ΕΛΑΣ

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την πολύμηνη έρευνα, που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΥΥ, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026, επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, καθώς και την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.

Χρησιμοποίησαν την άυλη συνταγογράφηση

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας ΑΜΚΑ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Στη συνέχεια, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων, ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Από την έρευνα προέκυψε ότι στην εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων, καθώς και δύο ιατροί, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν την επαγγελματική τους ιδιότητα για τη διευκόλυνση και υλοποίηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθείσες συνταγές.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

240 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες,

1.200 ευρώ,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές/γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων κλπ),

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και κινητό τηλέφωνο και

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο.

ΦΩΤΟ ΕΛΑΣ

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.