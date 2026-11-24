Μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου, με αντικείμενο την παράνομη είσπραξη αποζημιώσεων για έξοδα διαμονής κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών μετακινήσεων, αποκάλυψε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά την Τρίτη (24/11), η μέχρι στιγμής οικονομική ζημία υπολογίζεται σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 στρατιωτικοί, αστυνομικοί και πυροσβέστες.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξαρθρώθηκαν δύο ανεξάρτητες εγκληματικές οργανώσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις την Τρίτη 24 Νοεμβρίου σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εικονικές αποδείξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα δύο κυκλώματα εκμεταλλεύονταν το σύστημα κρατικής κάλυψης των εξόδων διαμονής για ένστολους και άλλους υπαλλήλους που μετακινούνταν εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.

Με αντάλλαγμα προκαθορισμένη αμοιβή, προμήθευαν τους ενδιαφερόμενους με εικονικές αποδείξεις διαμονής, τις οποίες εκείνοι χρησιμοποιούσαν για να εισπράττουν παράνομα τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τα αρμόδια υπουργεία.

Τα παραστατικά εμφανίζονταν είτε ως εκδοθέντα από υπαρκτά καταλύματα, στα οποία οι δικαιούχοι δεν είχαν διαμείνει, είτε αφορούσαν ακίνητα που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Στη δεύτερη περίπτωση, τα καταλύματα εμφανίζονταν μέσω εταιρειών-βιτρίνα που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις συνελήφθησαν συνολικά 22 μέλη των δύο οργανώσεων. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή στη λειτουργία των κυκλωμάτων.

Παράλληλα, τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που παραλάμβαναν πλαστά παραστατικά εκδοθέντα στο όνομά τους.

Μετρητά 400.000 ευρώ και πλήθος πλαστών παραστατικών

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και γραφεία βασικών μελών των οργανώσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός εικονικών αποδείξεων, χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά, τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και οχήματα.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων δεκάδων ένστολων και πολιτικών υπαλλήλων. Μεταξύ των προσώπων που ερευνώνται περιλαμβάνονται στελέχη του Λιμενικού, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, καθώς και δικαστική υπάλληλος.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ενδέχεται να οδηγήσει σε διεύρυνση του αριθμού των εμπλεκομένων και σε περαιτέρω αύξηση της συνολικής οικονομικής ζημίας για το Δημόσιο.