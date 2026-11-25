Δύο εγκληματικές οργανώσεις που είχαν στήσει μια καλοστημένη «φάμπρικα» παραγωγής εικονικών αποδείξεων διαμονής για ένστολους, εξαρθρώθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη των δύο ομάδων εξέδιδαν, έναντι αμοιβής, αποδείξεις για διαμονές που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν, προκειμένου αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι να εισπράττουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης για υπηρεσιακές μετακινήσεις εκτός έδρας. Η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ. Σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2026 σε Αττική, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, συνελήφθησαν συνολικά 17 μέλη των δύο ομάδων, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά μέλη, καθώς και ένας αστυνομικός, ένας στρατιωτικός και ένας λιμενικός.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 16 άτομα, που κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα και κατ’ εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος. Παράλληλα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθησαν άλλοι 3 αστυνομικοί και ένας υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού, την ώρα που παραλάμβαναν τις εικονικές αποδείξεις. Συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 1.309 ταυτοποιημένοι ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι, που κατηγορούνται για απάτη σε βαθμό πλημμελήματος.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικοί που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προσκόμιζαν αποδείξεις από ξενοδοχεία στα οποία δήθεν διέμεναν, προκειμένου να λάβουν αποζημιώσεις. Ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, με τη χρήση ειδικών ανακριτικών ενεργειών. Από την έρευνα προέκυψε η ύπαρξη δύο επιχειρησιακά δομημένων εγκληματικών ομάδων, που δρούσαν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Τα μέλη των ομάδων είχαν συστήσει εταιρείες, μέσω των οποίων μίσθωναν ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία παρουσίαζαν ως καταλύματα.

Μέσω αυτών εξέδιδαν αποδείξεις διαμονής, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, στις οποίες αναγραφόταν το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την περιοχή και το χρονικό διάστημα της μετακίνησης. Ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις πραγματικής διαμονής, το ποσό που αναγραφόταν στις αποδείξεις ήταν σημαντικά υψηλότερο από αυτό που είχε πράγματι καταβληθεί. Ενδεικτικό της έκτασης της δράσης είναι ότι η πρώτη ομάδα είχε μισθώσει ή υπεκμισθώσει περισσότερες από 173 κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ορισμένες από τις οποίες δεν διέθεταν καν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ακινήτου μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο, βάσει των εκδοθέντων παραστατικών, εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα 23 άτομα.

Από τη δράση της πρώτης ομάδας προέκυψε ζημία 2.840.000 ευρώ, ενώ από τη δράση της δεύτερης ζημία 9.520.000 ευρώ. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός αποδείξεων είχε εκδοθεί από 9 εταιρείες που ανήκαν σε αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους», καθώς και από άλλες 2 εταιρείες με κοινή έδρα στη Θεσσαλονίκη, με τη ζημία να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 225.000 και 89.600 ευρώ αντίστοιχα.

Από τις έρευνες σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 418.270 ευρώ, από τα οποία τα 328.375 ευρώ βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε οικία συλληφθείσας, πλήθος κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και σφραγίδων εταιρειών, δύο μηχανήματα POS, σημειώσεις με στοιχεία μετακινήσεων και χρηματικά ποσά, 4 οχήματα, μικροποσότητα ναρκωτικών και ένα κυνηγετικό όπλο. Επίσης, εντοπίστηκαν αποδείξεις ανάληψης μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς των αρχηγικών μελών, οι τέσσερις εκ των οποίων εμφάνιζαν συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο άνω των 2.400.000 ευρώ.

Για τη διερεύνηση της προέλευσης των χρημάτων ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Για το κυνηγετικό όπλο και τα ναρκωτικά σχηματίστηκαν δύο αυτοτελείς δικογραφίες. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.