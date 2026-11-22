Αύριο, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία των απολογιών των 15 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένη απάτη με εικονικά τιμολόγια. Οι απολογίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, καθώς οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας και έχουν λάβει προθεσμία για να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η υπόθεση αφορά τη δραστηριότητα ενός δικτύου οκτώ εταιρειών-«βιτρινών», μέσω των οποίων φέρεται να διακινήθηκαν δεκάδες εικονικά παραστατικά, ενώ παράλληλα υποβάλλονταν ψευδείς ή ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις. Η οικονομική ζημιά που εκτιμάται ότι υπέστη το Δημόσιο φτάνει τα 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο κέρδος των εμπλεκομένων υπολογίζεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η καταγγελία της λογίστριας και η εμπλοκή των κωδικών Taxisnet

Ξεχωριστή θέση στη δικογραφία έχει η κατάθεση λογίστριας, η οποία περιγράφει τις πιέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε από τον σύντροφό της προκειμένου να αναλάβει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για συγκεκριμένες εταιρείες. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, της είχε υποσχεθεί ότι θα μπορούσαν να κερδίζουν περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση.

Η ίδια ανέφερε ότι τον Μάρτιο του 2026 ο σύντροφός της τής πρότεινε να αναλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο εκείνη αρνήθηκε, καθώς υποψιάστηκε ότι επρόκειτο για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Όπως περιέγραψε, εκείνος συνέχισε να την πιέζει, υποστηρίζοντας ότι οι επιστροφές φόρου θα καταβάλλονταν κανονικά, καθώς στην υπόθεση εμπλέκονταν και τραπεζικοί.

Όταν δεν κατάφερε να την πείσει, σύμφωνα με την κατάθεσή της, της ζήτησε τους κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της. Η λογίστρια αρνήθηκε και πάλι, με τον σύντροφό της να αντιδρά έντονα. Η ίδια υποστήριξε ότι φοβήθηκε για τη σωματική της ακεραιότητα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το σπίτι.

Όταν επέστρεψε, τον βρήκε εκεί και, όπως κατέθεσε, εκείνος της είπε ότι οι δηλώσεις είχαν ήδη υποβληθεί χωρίς τη δική της συμμετοχή. Στη συνέχεια διαπίστωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί ανταλλαγές μηνυμάτων μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Viber, στα οποία εμφανίζονταν οι κωδικοί Taxisnet του συνεταίρου της. Η ίδια αρνήθηκε ότι είχε στείλει τα συγκεκριμένα μηνύματα, υποστηρίζοντας ότι ο σύντροφός της είχε πρόσβαση στον υπολογιστή της.

Όταν τον ρώτησε για ποιον λόγο προχώρησε στην υποβολή των δηλώσεων, εκείνος φέρεται να της απάντησε ότι το έκανε για να εξασφαλίσει χρήματα, καθώς είχε οφειλές προς τρίτους και επιδίωκε να τις αποπληρώσει.

Οι μέθοδοι δράσης του κυκλώματος

Τρεις βασικούς τρόπους δράσης φέρεται να χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών. Πρόκειται για τη μη απόδοση ΦΠΑ, την έκδοση και αξιοποίηση εικονικών τιμολογίων, καθώς και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, με στόχο την είσπραξη επιστροφών φόρου που δεν δικαιούνταν οι εμπλεκόμενοι.

Σημαντική φέρεται να ήταν η συμβολή λογιστών, οι οποίοι αναλάμβαναν την υποβολή των επίμαχων δηλώσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να διευκόλυναν τη διαδικασία εκταμίευσης των επιστροφών.

Οι 15 συλλήψεις και το πρόσωπο που είχε κερδίσει σε τυχερό παιχνίδι

Μετά τη σύλληψή τους, οι 15 κατηγορούμενοι πέρασαν τη νύχτα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, όπου πραγματοποιήθηκαν η φωτογράφιση και η λήψη αποτυπωμάτων τους. Οκτώ από τις συλλήψεις έγιναν στην περιοχή του Αγρινίου.

Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκεται και άτομο που είχε κερδίσει στο παρελθόν μεγάλο χρηματικό ποσό σε τυχερό παιχνίδι. Ωστόσο, στη συνέχεια έμεινε χωρίς εργασία και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στρατολογήθηκε από το κύκλωμα, προκειμένου να εμφανίζεται ως διαχειριστής εταιρείας.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες. Παράλληλα, κάνουν λόγο για πρόσωπα που δεν γνώριζαν το πραγματικό εύρος της υπόθεσης και φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν χωρίς να έχουν πλήρη γνώση της παράνομης δραστηριότητας.

Σε βάρος των 15 συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.