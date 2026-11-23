Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγούνται σήμερα Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, οι 15 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Ειδικότερα, οι πρώτοι από τους 15 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν.

Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Τρίτη, καθώς οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη λάβει σχετική προθεσμία για να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Στην Ευελπίδων οι 15 συλληφθέντες – Αρχίζουν οι απολογίες



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/z3pLEug2hm — Flash.gr (@flashgrofficial) November 23, 2026

Σε βάρος των 15 συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη που αφορά -κατά περίπτωση- τα εξής κακουργήματα:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Φοροδιαφυγή

Απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου

Απόπειρα απάτης

Πλαστογραφία

Νομιμοποίηση εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Το αδίκημα της φοροδιαφυγής φέρεται να έχει τελεστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους και συγκεκριμένα μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ, μέσω της έκδοσης εικονικών τιμολογίων και μέσω ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας που επικαλείται η ΕΡΤ, η υπόθεση αφορά οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να χρησιμοποιούσε οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες» για την έκδοση και αξιοποίηση δεκάδων εικονικών τιμολογίων, αλλά και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Η οικονομική ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε στο Δημόσιο ανέρχεται σε 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων υπολογίζεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ.