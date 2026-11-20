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Βαριά ποινική δίωξη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 15 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος που εξάρθρωσε η υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.

Αυτή αφορά κατά περίπτωση τα εξής κακουργήματα:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Φοροδιαφυγή

Απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου

Απόπειρα απάτης

Πλαστογραφία

Νομιμοποίηση εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Το αδίκημα της φοροδιαφυγής φέρεται να έχει τελεστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους και συγκεκριμένα μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ, μέσω της έκδοσης εικονικών τιμολογίων και μέσω ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής «μαμούθ»: Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος των 15 συλληφθέντων για την απάτη των 28 εκατ. ευρώ

Ρεπορτάζ: Νεφέλη Λυμπέρη pic.twitter.com/6z2QkwoIBn — Flash.gr (@flashgrofficial) November 20, 2026

Αναμένεται η μεταγωγή τους στην Ευελπίδων προκειμένου να οδηγηθούν σε ανακριτή.