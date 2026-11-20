Βικτώρια Δέλλα: Η εμφάνιση-έκπληξη στο «The Voice» από την Κύπρο με βιντεοκλήση για τη φίλη της
Η 18χρονη κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα σπουδάζει Ιατρική στην Κύπρο και θέλησε να στηρίξει τη Ραφαέλα
Βαριά ποινική δίωξη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 15 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος που εξάρθρωσε η υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.
Αυτή αφορά κατά περίπτωση τα εξής κακουργήματα:
Το αδίκημα της φοροδιαφυγής φέρεται να έχει τελεστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους και συγκεκριμένα μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ, μέσω της έκδοσης εικονικών τιμολογίων και μέσω ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.
Αναμένεται η μεταγωγή τους στην Ευελπίδων προκειμένου να οδηγηθούν σε ανακριτή.