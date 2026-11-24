Πρόεδρος Πρωτοδικών αναμένεται να αναλάβει τη διεξαγωγή της κύριας ανάκρισης, μαζί με την 3η ειδική ανακρίτρια στην μεγάλη υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής, στη Θεσσαλονίκη.

Οι δικαστικές αρχές της πόλης αναζητούν τρόπο για τον χειρισμό της ογκώδους δικογραφίας στην οποία περιλαμβάνονται 16 κατηγορούμενοι που έχουν ήδη απολογηθεί ενώ κατονομάζονται άλλα 1.283 πρόσωπα τα οποία αναμένονται να κληθούν σε απολογία, το προσεχές χρονικό διάστημα.

Πριν περίπου 10 μέρες, γινόταν λόγος για τοποθέτηση επίκουρου ανακριτή και δικαστικού αστυνομικού, με γνώση οικονομικών και λογιστικής, για την ενίσχυση της κύριας ανάκριση στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με δικαστική πηγή, τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο τοποθέτησης πρόεδρου Πρωτοδικών, έτσι ώστε να συνδράμει την 3η ειδική ανακρίτρια, που φέρει βαθμό πρωτοδίκη, κα να φέρουν εις πέρας την ανακριτική διαδικάσια, μαζί και με επίκουρους ανακριτές που θα οριστούν σύντομα. Κυρίως το έργου του προέδρου Πρωτοδικών έχει να κάνει με τον διαχωρισμό της δικογραφίας και του ρόλου των εμπλεκόμενων προσώπων για πρόοδο της ανάκρισης, σύμφωνα με δικαστική πηγή. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αρχικά, από τις δικαστικές αρχές υπήρχε η σκέψη να τοποθετηθεί ένας επίκουρος ανακριτής για να συνδράμει τη Γ’ ειδική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, μαζί με μια δικαστική αστυνομικό του πολιτικού τομέα που διαθέτει γνώσεις οικονομικών και λογιστικής και έχει τη δυνατότητα να παράσχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη. Στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης αναμένεται να κλητευθούν πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Από τους 16 συλληφθέντες, 6 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Πρόκειται για

έναν 48χρονο δικηγόρο, δύο λογιστές, ηλικίας 45 και 55 ετών, έναν 34χρονο ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, έναν 33χρονο επιχειρηματία και έναν 56χρονο μεσάζοντα ο οποίος φέρεται πως στρατολογούσε «αχυρανθρώπους».

Οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα.

Σε ορισμένους επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις από 5.000 έως 20.000 ευρώ.