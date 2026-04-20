«Κύκλωμα Πούτιν» με λαθραία τσιγάρα: Δεσμεύτηκαν μεζονέτες, Πόρσε, πολυτελή σκάφη και ένα ξενοδοχείο

Στη δέσμευση πλήθους περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στα μέλη του κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, μεταξύ των οποίων πλήθος ακινήτων, ανάμεσά τους και ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο, πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη ακόμη και τάνκερ, προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ήδη έχουν προφυλακιστεί, από τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή, οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και δύο αδέλφια με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν» οι οποίοι φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος αν και οι ίδιοι, ισχυρίζονται πως είναι νόμιμοι επαγγελματίες.

Η έρευνα ωστόσο της Ανεξάρτητης Αρχής η οποία συνεχίστηκε, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, κατέδειξε πως η εγκληματική δράση του κυκλώματος επί οκτώ ολόκληρα χρόνια, την περίοδο 2018-2026, ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο ετησίως 120 εκ. ευρώ.

Μέσα από εταιρείες «φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις και άλλες παράνομες πράξεις, τα μέλη του κυκλώματος, φέρονται να προκάλεσαν ζημία στο ελληνικό δημόσιο η οποία συνολικά ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν:

42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια αλλά και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο.

26 αυτοκίνητα, τα περισσότερα πανάκριβα, όπως Πόρσε, Land Rover, φορτηγά, ρυθμουλκούμενα, τροχόσπιτα κλπ.

7 σκάφη από τα οποία δύο προσφέρονταν για ενοικίαση, τρία επιβατικά και τρία τάνκερ (το ένα από αυτά είναι πετρελαιοφόρο).

Στην εγκληματική οργάνωση, από τα στοιχεία της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 Νομικά Πρόσωπα. Ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες.