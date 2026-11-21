Βαρύ είναι το κατηγορητήριο σε βάρος των 15 συλληφθέντων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με τα εικονικά τιμολόγια, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες, λογιστές αλλά και στελέχη τραπεζών. Η έρευνα της Διεύθυνσης Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο οκτώ εταιρειών, μέσω του οποίου φέρεται να αποκρύφθηκαν φορολογητέα ποσά άνω των 28 εκατ. ευρώ, ενώ οι παράνομες επιστροφές ΦΠΑ υπολογίζονται σε 4,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους και χρησιμοποιούσαν ως εμφανείς εκπροσώπους πρόσωπα χωρίς πραγματική σχέση με τη λειτουργία τους. Πρόκειται για τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, παρότι ορισμένοι από αυτούς δήλωναν ακόμη και άνεργοι.

Το δίκτυο φέρεται να αξιοποιούσε την ανταλλαγή εικονικών τιμολογίων μεταξύ των εταιρειών, προκειμένου να δημιουργεί πλασματικές φορολογικές υποχρεώσεις και να διεκδικεί επιστροφές φόρου μέσω ΦΠΑ.

Η λογίστρια που αρνήθηκε να συμμετάσχει στο σχέδιο

Σημαντικά στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος φέρεται να έδωσε στις ελεγκτικές Αρχές μία λογίστρια, η οποία προσήλθε αυτοβούλως και περιέγραψε όσα συνέβησαν με τον σύντροφό της.

Όπως κατέθεσε, τον Μάρτιο του 2026 εκείνος της πρότεινε να αναλάβει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για εννέα εταιρείες. Για τον σκοπό αυτό, της έστειλε μέσω Viber τις επωνυμίες των επιχειρήσεων, τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, καθώς και τα ποσά των παρακρατήσεων.

Το οικονομικό αντάλλαγμα που της υποσχέθηκε ανερχόταν σε περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση. Η ίδια, ωστόσο, αρνήθηκε να προχωρήσει στην υποβολή τους, καθώς εκτίμησε ότι επρόκειτο για προσπάθεια εξαπάτησης του Δημοσίου.

Κατά την περιγραφή της, ο σύντροφός της επιχείρησε να την καθησυχάσει, υποστηρίζοντας ότι οι επιστροφές φόρου θα πραγματοποιούνταν κανονικά και ότι «εμπλέκονταν και τραπεζικοί».

Η κατάσταση πήρε διαφορετική τροπή το πρωί της 20ής Μαρτίου, όταν, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο άνδρας επέμεινε να του δώσει τους κωδικούς πρόσβασης του συνεταίρου της. Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση και η γυναίκα αποχώρησε από το σπίτι.

Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι οι φορολογικές δηλώσεις είχαν ήδη υποβληθεί. Από τον έλεγχο που έκανε προέκυψε ότι είχαν χρησιμοποιηθεί κωδικοί που διατηρούσε σε προσωπικό της σημειωματάριο. Επιπλέον, εντόπισε στον υπολογιστή της μηνύματα από τα οποία προέκυπτε ότι τα στοιχεία πρόσβασης είχαν διαβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

Η ίδια αποκάλυψε στις Αρχές ότι είχε δεχθεί παρόμοια πρόταση και την άνοιξη του 2025. Τότε της είχε ζητηθεί να υποβάλει φορολογική δήλωση για επιχείρηση εστίασης, η οποία διεκδικούσε σημαντική επιστροφή φόρου εξαιτίας παρακρατήσεων από αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών. Η λογίστρια είχε απορρίψει και εκείνο το αίτημα, θεωρώντας ότι η φορολογική απαίτηση δεν δικαιολογούνταν από την πραγματική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Στο κύκλωμα δύο τραπεζικά στελέχη και τέσσερις λογιστές

Από τους 15 συλληφθέντες, οι δύο φέρονται να είναι στελέχη τραπεζών και οι τέσσερις λογιστές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος των τραπεζικών υπαλλήλων, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να διευκόλυναν την ανάληψη μετρητών από ποσά που προέρχονταν από τις παράνομες επιστροφές φόρων.

Για τις συγκεκριμένες διευκολύνσεις, τα δύο τραπεζικά στελέχη φέρονται να λάμβαναν ως αντάλλαγμα 100.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Ένα ακόμη στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα αφορά τις δηλωμένες έδρες των εταιρειών. Συγκεκριμένα, για τις φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων είχε δηλωθεί ως έδρα ένα καφενείο στο κέντρο της Αθήνας, στοιχείο που προστίθεται στην εικόνα της εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που εξετάζουν οι Αρχές.