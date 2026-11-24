Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Προφυλακίστηκαν δύο ακόμα κατηγορούμενοι
Μετά την απολογία τους προφυλακίστηκαν.
Προφυλακίστηκαν ακόμη δύο από τους συνολικά εννέα κατηγορούμενους, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα στον ανακριτή ως εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ.
Μετά την απολογία τους προφυλακίστηκαν ένας λογιστής κι ένας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο εμφανιζόταν άλλοτε ως λογιστής και άλλοτε ως επιχειρηματίας.
Ελέυθεροι με περιοριστικούς όρους οι υπόλοιποι επτά
Οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Από τους συνολικά 15 κατηγορούμενους, πέντε έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς χθες προφυλακίστηκαν οι δύο διευθυντές τραπεζων
Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας η μεταγωγή τους
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, εννέα από τους συνολικά 15 κατηγορούμενους για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημιά ύψους 28 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.
Ανάμεσα στους εννέα που απολογήθηκαν βρίσκονται και λογιστές, στους οποίους, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας.
Η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τη συνδρομή ειδικού προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών.
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα προφυλακίστηκαν δύο τραπεζικά στελέχη και ένας κατηγορούμενος που φέρεται να λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος». Τρεις γυναίκες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση αφέθηκαν ελεύθερες, με περιοριστικό όρο την υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα.