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Προφυλακίστηκαν ακόμη δύο από τους συνολικά εννέα κατηγορούμενους, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα στον ανακριτή ως εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ.

Μετά την απολογία τους προφυλακίστηκαν ένας λογιστής κι ένας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο εμφανιζόταν άλλοτε ως λογιστής και άλλοτε ως επιχειρηματίας.

Ελέυθεροι με περιοριστικούς όρους οι υπόλοιποι επτά

Οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Από τους συνολικά 15 κατηγορούμενους, πέντε έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς χθες προφυλακίστηκαν οι δύο διευθυντές τραπεζων

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας η μεταγωγή τους

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, εννέα από τους συνολικά 15 κατηγορούμενους για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημιά ύψους 28 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.

Ανάμεσα στους εννέα που απολογήθηκαν βρίσκονται και λογιστές, στους οποίους, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας.

Η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τη συνδρομή ειδικού προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών.

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια με ζημιά 28 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου. pic.twitter.com/75Co52rsPE — Flash.gr (@flashgrofficial) November 24, 2026

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα προφυλακίστηκαν δύο τραπεζικά στελέχη και ένας κατηγορούμενος που φέρεται να λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος». Τρεις γυναίκες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση αφέθηκαν ελεύθερες, με περιοριστικό όρο την υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα.