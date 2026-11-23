Προφυλακίστηκαν τα δύο τραπεζικά στελέχη υποκαταστημάτων στη Δυτική Ελλάδα και στην Ανατολική Αττική, όπως κι ένας διαχειριστής εταιρείας ως «αχυράνθρωπος» που φέρονται να εμπλέκονται στο οργανωμένο δίκτυο που εξέδιδε εικονικά τιμολόγια, εισπράττοντας παράνομες επιστροφές φόρων μέσω εικονικών τιμολογίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος διευθυντής τράπεζας στην Ανατολική Αττική, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη συναλλαγή και πως όλα είναι απολύτως νόμιμα.

Ωστόσο, όπως είπε, «η μόνη εμπλοκή μου αφορά δύο περιπτώσεις από τις 199 που ερευνώνται, για τις οποίες έστειλα τα χαρτιά στα κεντρικά και από εκεί και πέρα ήταν θέμα του Χρηματικού Κέντρου Αθηνών αν θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων ή όχι. Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου και νόμιμα άνοιξα αυτούς τους λογαριασμούς».

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Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/z3pLEug2hm — Flash.gr (@flashgrofficial) November 23, 2026

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, τρεις γυναίκες αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Την Τρίτη (24/11) αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι , μεταξύ των οποίων και λογιστές, στους οποίους αποδίδεται ότι είχαν κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα.