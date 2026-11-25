Την αντίδραση των συνηγόρων υπεράσπισης του 49χρονου αρχιμανδρίτη, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το κύκλωμα με τα φερόμενα ως πλαστά έργα τέχνης, προκάλεσε η δημοσιοποίηση φωτογραφιών και προσωπικών στοιχείων του.

Με ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι του καταγγέλλουν ότι η έκταση της δημοσιότητας που έχει λάβει η υπόθεση, σε συνδυασμό με την αναπαραγωγή παλαιότερων δημοσιευμάτων, δημιουργεί μια εικόνα που, όπως υποστηρίζουν, πλήττει τα δικαιώματα του εντολέα τους.

Ειδικότερα, κάνουν λόγο για δημοσιεύματα που αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία του αρχιμανδρίτη, αλλά και για πληροφορίες από παλαιότερες υποθέσεις οι οποίες, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν έχουν σχέση με την τρέχουσα ανακριτική έρευνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των συνηγόρων του αρχιμανδρίτη:

«Κατόπιν της προσφάτως ανατεθείσης εις ημάς εντολής προς υπεράσπιση του εντολέως μας 49χρονου Αρχιμανδρίτη σε σχέση με την ανακριτική διαδικασία που διενεργείται για φερόμενα πλαστά έργα τέχνης, μεταξύ άλλων και σε βάρος του, κι ενόψει της διαρκώς εντεινόμενης δημοσιότητας της υποθέσεως, καθίσταται επιβεβλημένη η επισήμανση των ακολούθων:

1 Η αθρόα κι ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή φωτογραφιών και λοιπών προσωπικών δεδομένων του εντολέως μου, αφού η διά της τεχνικής θολώσεως της εικόνας προσπάθεια απόκρυψης των χαρακτηριστικών του προσώπου του δεν αναιρεί τη δυνατότητα ευχερούς αναγνωρίσεως και ταυτοποιήσεώς του, με αποτέλεσμα να μην εκπληρούται ο σκοπός της ανωνυμοποιήσεως, άνευ – εξ όσων δύναμαι να γνωρίζω – σχετικής εισαγγελικής διατάξεως επιτρέπουσας αυτό, εγείρει μείζονα ζητήματα νομιμότητας συνιστώντας βάναυση προσβολή της προσωπικότητάς του και ευθεία καταστρατήγηση του τεκμηρίου αθωότητας, όπως αυτό προστατεύεται από το άρθρο 71 ΚΠΔ και το άρ. 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ. Η δε σοβαρότητα της υποθέσεως ουδόλως νομιμοποιεί την περιστολή θεμελιωδών δικαιωμάτων του.

2 Η αναπαραγωγή αδιακρίτως παλαιότερων δημοσιευμάτων, στερουμένων οιασδήποτε ουσιαστικής ή νομικής συνάφειας προς την υπό διερεύνηση υπόθεση και η δι’ αυτής – καθώς και η δια της συρραφής ετερόκλητων περιστατικών – επιχειρούμενη διασύνδεση της τελευταίας με αυτά παρεκτός ότι κατατείνει στη δημιουργία δυσμενών εντυπώσεων, αντιστρατεύεται ευθέως το τεκμήριο αθωότητας και τη δημοσιογραφική δεοντολογία, ενόψει ότι αντικείμενο της εκάστοτε ποινικής διερευνήσεως είναι συγκεκριμένες πράξεις κατά των οποίων έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη και όχι η απαξίωση συλλήβδην της προσωπικότητας του εκάστοτε κατηγορουμένου προσώπου.

3 Ο εντολεύς μας δηλώνει ότι ουδεμία ενοχή υπέχει διά τα αποδιδόμενα εις αυτόν, η δε αθωότητά του θα καταδειχθεί κατά την προσήκουσα δικονομική διαδικασία και μόνον στο πλαίσιο ταύτης.

4 Με απόλυτο σεβασμό στην ιδιαίτερη αποστολή της δικαστικής εξουσίας στην κοινωνία, η δράστη οποίας, ως εγγυήτριας της δικαιοσύνης είναι θεμελιώδης αξία του κράτους δικαίου, ο εντολέας μου δηλώνει ότι θα αποταθεί αρμοδίως στους θεσμούς και τους φορείς που έχουν επιληφθεί και η μέχρι τούδε παραβίαση των δικαιωμάτων του – όπως αυτά προστατεύονται από το Σύνταγμα και το Νόμο – από δημοσιεύματα και εκπομπές, θα αχθεί προς κρίσιν από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.