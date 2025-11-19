Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αθλήτρια της ενόργανης

Ελεύθερη με τον περιοριστικό ορό της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά τον μήνα, αφέθηκε μετά την απολογία της η 37χρονη αθλήτρια που είχε συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της, ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας».

Κατά την απολογία της η ίδια αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή της στο κύκλωμα.

Όπως μάλιστα δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος της 37χρονης, στην ανακριτική διαδικασία αποδείχθηκε ότι δεν συμμετείχε στο εν λόγω κύκλωμα και πως η ίδια δηλώνει ακόμα σε κατάσταση σοκ, ενώ ανυπομονεί να βρεθεί κοντά στο παιδί της.

Δηλώσεις του δικηγόρου της 37χρονης πρώην Ολυμπιονίκη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών.



Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί συμμετείχαν στην τεράστια αστυνομική επιχείρηση, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, για το «ξεδόντιασμα» εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν σε απάτες μέσω τηλεφώνου ή σε κλοπές, σε όλη την Ελλάδα. Συνολικά συνελήφθησαν 45 άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 96. Η λεία τους ανέρχεται στα 7.600.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 1.089 απάτες αλλά οι αρχές εκτιμούν πως ο αριθμός αυτός είναι στην πραγματικότητα πολλαπλάσιος. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται από τον Φεβρουάριο του 2023 έκαναν απάτες κατά ανυποψίαστων πολιτών μέσω τηλεφώνου και άδειαζαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων τους προσπαθώντας να επέμβουν στις άυλες πληρωμές τους.

Η εγκληματική οργάνωση είχε ως βάση της αρχηγείο – τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό Κορινθίας, το οποίο μάλιστα χρησιμοποιούνταν και ως καταφύγιο αν κάποιο από τα μέλη ήθελε να κρυφτεί. Εκεί μάλιστα έκρυβαν τα χρήματα ή τα τιμαλφή που έκλεβαν.

Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελούνταν από έναν τουλάχιστον βοηθό και ένα μικρό αριθμό έμπιστων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι μιλούσαν άπταιστα ελληνικά κατείχαν τεχνική κατάρτιση στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και άριστη γνώση λειτουργίας της ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Τα υπόλοιπα τηλεφωνικά κέντρα βρίσκονταν κατά κανόνα στο Ζευγολατιό αλλά και γενικότερα στην Κόρινθο (Βραχάτι, Άσσος, Εξαμίλια κλπ).

Ταυτόχρονα, είχαν συστήσει επιχειρησιακά κέντρα σε Αγία Βαρβάρα, Αχαρνές – Φυλής (Άνω Λιόσια και Ζεφύρι) προκειμένου να μην εντοπίζονται τα αρχηγικά μέλη αλλά και για να μη συσχετιστούν τα επιχειρησιακά κέντρα με το «Αρχηγείο – τηλεφωνικό κέντρο».

Τα μέλη εκμεταλλεύονταν τις φιλικές και συγγενικές σχέσεις με άτομα στην επαρχία και τους ανέθεταν να ταξιδεύουν σε όλη την επικράτεια παριστάνοντας τους εισπράκτορες ώστε να μην εντοπιστούν τα αρχηγικά μέλη.

Μάλιστα, τα μέλη έκαναν καθημερινά κλήσεις από 40 τηλεφωνητές στα υποψήφια θύματά τους, ενώ η οργάνωση διέθετε τουλάχιστον 150 κινητά τηλέφωνα, τα οποία απενεργοποιούσαν και αγόραζαν νέα προκειμένου να μη γίνονται αντιληπτοί από τις Αρχές.

Όσον αφορά τη μέθοδο, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διαφορετικό τρόπο δράσης, «διαβάζοντας» πρώτα την κίνηση της αγοράς, τις επιδοτήσεις, τα επιδόματα και άλλες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Πολλές φορές έπαιρναν τηλέφωνο χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας ώστε να εξαπατούν τους πολίτες.