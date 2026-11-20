Ένα οργανωμένο κύκλωμα που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένους αποκάλυψε η έρευνα της ΕΛΑΣ για την κινηματογραφική καταδίωξη στο νοσοκομείο Ιωαννίνων το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11), όταν ένα μαύρο τζιπ εισήλθε με πολύ μεγάλη ταχύτητα μέσα στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Από την έρευνα της αστυνομίας, ως μέλη της σπείρας ταυτοποιήθηκαν ένας άνδρας -ο οποίος οδηγούσε το τζιπ- καθώς μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης με θύματα ηλικιωμένους στα Ιωάννινα. Οι δράστες φέρονται να έχουν αποσπάσει από τα θύματα, χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ.

Τα μέλη του κυκλώματος προσποιούνταν τους λογιστές ή τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και με διάφορα προσχήματα έπειθαν τους ηλικιωμένους να αφήνουν χρήματα και τιμαλφή έξω από τα σπίτια τους, τα οποία άρπαζαν στη συνέχεια οι δράστες.

Όπως μετέφερε η ΕΡΤ, σε μία μόνο περίπτωση κατάφεραν να αποσπάσουν 50.000 ευρώ και περίπου 400 χρυσές λίρες.

Πώς έγινε η καταδίωξη

Το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων εντόπισε ως ύποπτο το μαύρο τζιπ, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Αγνοώντας το σήμα για στάση, ο οδηγός επιτάχυνε στην προσπάθειά του να διαφύγει από τον έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε, το όχημα κινήθηκε προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Το αυτοκίνητο εισέβαλε στον χώρο στάθμευσης, παρασύροντας την μπάρα ελεγχόμενης διέλευσης.

Παρ’ όλο που ο αστυνομικός στάθμευσε την υπηρεσιακή του μοτοσικλέτα για να αποκλείσει τη διαφυγή, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και την εμβόλισε.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αστυνομικός κατάφερε να αποβιβαστεί εγκαίρως, αποφεύγοντας άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας προς το ύψος των ελαστικών του αυτοκινήτου.

Το όχημα ωστόσο κατάφερε να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο πλαίσιο της αυτοψίας που διενεργήθηκε στο σημείο, περισυνελέγησαν και κατασχέθηκαν επτά κάλυκες πυροβόλου όπλου, μεταξύ άλλων ευρημάτων.

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του οχήματος

Το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής η ιδιοκτήτρια του τζιπ το οποίο πρωταγωνίστησε στην καταδίωξη.

Η γυναίκα είχε πάει στην αστυνομία προκειμένου να καταγγείλει την κλοπή του αυτοκινήτου, με τις Αρχές να χαρακτηρίζουν την καταγγελία εικονική. Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛΑΣ με στόχο την αναγνώριση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της σπείρας, ενώ παράλληλα εξετάζεται η πιθανή συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξαπάτησης.