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Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 16 εκ των συλληφθέντων για την υπόθεση με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής σε ένστολους.

Συγκεκριμένα τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Διεύθυνση, συγκρότηση κι ένταξη σε εγκληματική οργανωση

Απάτη σε βάρος του δημοσίου κατ εξακολούθηση

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Παραπέμπονται σε ανακριτή όπου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν προθεσμία.

Η δικογραφία διαχωρίστηκε για τους υπόλοιπους τέσσερις που αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες να παραπέμπονται στη στρατιωτική δικαιοσύνη.