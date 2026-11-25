Άγιος Παντελεήμονας: 22χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και σφυρί σε δύο άνδρες και αστυνομικό
Δύο άνδρες από το Μπαγκλαντές και ένας αστυνομικός τραυματίστηκαν από την επίθεση, ενώ ο 22χρονος συνελήφθη από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ.
Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 16 εκ των συλληφθέντων για την υπόθεση με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής σε ένστολους.
Συγκεκριμένα τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:
Παραπέμπονται σε ανακριτή όπου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν προθεσμία.
Η δικογραφία διαχωρίστηκε για τους υπόλοιπους τέσσερις που αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες να παραπέμπονται στη στρατιωτική δικαιοσύνη.