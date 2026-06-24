Κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο: Ο «Μανώλης», οι 5 συλλήψεις και το μπλόκο σε πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Μύκονο, που οδήγησε στη σύλληψη πέντε ατόμων για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.



Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στις έρευνες εντόπισαν και κατέσχεσαν ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες εκτιμάται ότι προορίζονταν για διάθεση στην «αγορά» του νησιού εν μέσω της τουριστικής περιόδου.



Ειδικότερα, μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί και κατασχεθεί:

Πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης

600 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης (Tusi)

170 γραμμάρια κεταμίνης

600 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης

Περίπου 700 δισκία ecstasy

Στο κάδρο των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών βρίσκεται άτομο αλβανικής καταγωγής που φέρεται να είναι αρχηγός της εγκληματικής ομάδας και στο νησί τον φώναζαν με το όνομα «Μανώλης».



Ακολουθούν πλάνα από την επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Η Ελληνική Αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε αναλυτικές ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης και την αποτίμηση των ευρημάτων.