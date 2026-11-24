Ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της τακτικής εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα, αφέθηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε υπόθεση παραγωγής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στις 21 του μήνα, έπειτα από καταγγελία για τη δράση κυκλώματος που φέρεται να διακινούσε πλαστά έργα τέχνης. Η σύλληψή του έγινε έξω από τον σταθμό του Μετρό «Αμπελόκηποι».

Οι έξι πίνακες του Γιώργου Μπουζιάνη

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του εντοπίστηκαν έξι πίνακες που αποδίδονταν στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη, συνοδευόμενοι από πλαστά πιστοποιητικά γνησιότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 44χρονος φέρεται να ήταν έτοιμος να τους διαθέσει προς πώληση έναντι συνολικού τιμήματος 5.150 ευρώ.

Κατά την κατηγορία, ο ίδιος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό άλλου προσώπου, το οποίο βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Το κατηγορητήριο σε βάρος του περιλαμβάνει αδικήματα που αφορούν τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τη διακίνηση πλαστών έργων τέχνης συνολικής αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, τη διακεκριμένη απάτη, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του ανακριτή ο 44χρονος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως οι πίνακες ήταν πλαστοί. Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα έργα έφτασαν στην κατοχή του μέσω τρίτου προσώπου.

Μετά την απολογία του, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με την υποχρέωση να εμφανίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε Αστυνομικό Τμήμα.