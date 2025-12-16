Κύκλωμα στην Τροχαία Χαλκιδικής: Προφυλακίστηκε ένας αστυνομικός για τα «φακελάκια»

Προφυλακιστέος κρίθηκε ένας από τους τρεις αστυνομικούς που συνελήφθησαν για υπόθεση χρηματισμού με επίκεντρο τροχονομικές παραβάσεις. Οι άλλοι δύο συνάδελφοί του αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση.



Οι τρεις κατηγορούμενοι αστυνομικοί υπηρετούσαν σε Τμήμα Τροχαίας της Χαλκιδικής και εις βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη η οποία αφορά τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της δωροληψίας, της κατάχρησης εξουσίας, της ψευδούς βεβαίωσης κ.ά.



Απολογήθηκαν την Τρίτη (16/12) στις ανακριτικές αρχές τού Πολυγύρου. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 26 αστυνομικοί και 54 ιδιώτες.



Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατόπιν πολύμηνης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., την έρευνα προκάλεσε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία μέλος της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να απαίτησε ωφέλημα (σ.σ. «φακελάκι») προκειμένου να μη βεβαιώσει τροχονομική παράβαση, με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας.



Από την έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ανέπτυσσαν τη δράση τους σε τρία πεδία μέσω επιλεκτικών τροχονομικών ελέγχων, στοχεύοντας οδηγούς επαγγελματικών και λοιπών οχημάτων που, λόγω της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, είχαν τη δυνατότητα παροχής αθέμιτων ωφελημάτων.



Πιο συγκεκριμένα, φέρεται να προχωρούσαν σε ελέγχους φορτηγών επιχειρήσεων, με τους ιδιοκτήτες των οποίων είχαν αθέμιτη συναλλακτική σχέση, σε οδηγούς οχημάτων που σχετίζονταν με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε φορτηγά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό τομέα.



Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται πως προέβαιναν σε μη βεβαίωση ή σε ψευδή βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων, είτε άμεσα είτε μέσω ηθικής αυτουργίας αστυνομικών άλλων υπηρεσιών, επιβάλλοντας σημαντικά ηπιότερες διοικητικές κυρώσεις από τις προβλεπόμενες, ενώ παράλληλα φέρονται να γνωστοποιούσαν σημεία διενέργειας τροχονομικών ελέγχων, ακυρώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά τους.



Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι ως αντάλλαγμα για τις επίμεμπτες και αντίθετες προς τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ενέργειες, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν εδραιώσει σύστημα λήψης αθέμιτων ωφελημάτων από πρόσωπα που απολάμβαναν της προστασίας τους, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.



Τα ωφελήματα αυτά αφορούσαν χρηματικά ποσά, τα οποία - κατά την ίδια ανακοίνωση - καταβάλλονταν με διάφορους τρόπους, ώστε να προσδίδεται επίφαση νομιμότητας, καθώς και την παροχή αγαθών, υλικών και υπηρεσιών σημαντικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων παροχών σε επιχειρήσεις, επαγγελματικών υπηρεσιών κι άλλων διευκολύνσεων, οι οποίες κάλυπταν προσωπικές ανάγκες των εμπλεκομένων, στο πλαίσιο αθέμιτων συναλλακτικών σχέσεων.

Επιστροφές πινακίδων

Περαιτέρω, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε ότι ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας - ο οποίος περιλαμβάνεται στην δικογραφία χωρίς να είναι ενταγμένος στην εγκληματική ομάδα - είτε κατόπιν προτροπής των μελών της είτε για να εξυπηρετήσει δικές τους αθέμιτες σχέσεις, προχώρησε σε 15 περιπτώσεις στην επιστροφή στοιχείων κυκλοφορίας σε παραβάτες οδηγούς πριν τη λήξη της ποινής, ενώ σε 6 περιπτώσεις παρενέβη κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων προκειμένου αυτοί να παραλειφθούν και σε 22 περιπτώσεις ώστε να βεβαιωθούν ηπιότερες παραβάσεις.



Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, βεβαιώνονταν ψευδώς, σε παραβάτες οδηγούς αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, παραβάσεις για μη χρήση κράνους οδηγού που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό πατίνι, αντί των πραγματικών επικίνδυνων παραβάσεων που διαπίστωναν.



Συνολικά, από τις έρευνες σε σπίτια, οχήματα, στον επαγγελματικό χώρο των συλληφθέντων, καθώς και από την κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως αθέμιτα ωφελήματα - σχετιζόμενα με την υπόθεση: 2.650 ευρώ, 8 ελαστικά αυτοκινήτου, 5 κινητά τηλέφωνα, σετ οικοσυσκευής, 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα, είδη αστυνομικού εξοπλισμού και υπηρεσιακός ιματισμός, 19 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών καθώς και 1.700 πλαστικά μπουκάλια με εμφιαλωμένο νερό.

Επιπλέον, από την αυτοψία των χώρων όπου διενεργήθηκαν οι έρευνες, εντοπίστηκαν και πλήθος αθέμιτων ωφελημάτων με τη μορφή οικοδομικών υλικών ή ακόμα και σε μορφή υπηρεσιών παροχής οικοδομικών - τεχνικών εργασιών.



Επίσης, εντός κλειδωμένου ερμαρίου του εμπλεκόμενου διοικητή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 πράξεις βεβαίωσης παράβασης με βεβαιωθείσες παραβάσεις του ΚΟΚ, για τις οποίες δεν είχαν εκδηλωθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τη δίωξη των παραβατών.



Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διακριβωθεί η εμπλοκή των μελών της οργάνωσης σε 95 περιπτώσεις δωροληψίας - δωροδοκίας, εκ των οποίων σε 64 προέκυψε η λήψη ωφελήματος, 3 περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας, 51 περιπτώσεις ψευδών βεβαιώσεων - νοθεύσεων σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης, 63 περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος ως προς τη μη βεβαίωση παραβάσεων, 7 περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου καθώς και 2 περιπτώσεις εμπορίας επιρροής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ