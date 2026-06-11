Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Τα «γλυκά» και τα ραντεβού σε καφενεία - Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Τα «πλοκάμια» του παντού είχε απλώσει το κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες και δήμους της Αττικής, που φέρεται να είχε αναπτύξει πολυετή δράση, με τη δικογραφία να αποκαλύπτει έναν μηχανισμό εξυπηρετήσεων έναντι αμοιβής, ο οποίος φαίνεται να «βοηθούσε» εργολάβους και ιδιώτες σε υποθέσεις οικοδομικών αδειών, αυθαιρέτων και πολεοδομικών προστίμων.

Στη φυλακή έχουν ήδη οδηγηθεί έξι κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, ενώ η έρευνα της Αστυνομίας σκιαγραφεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση.

Ζευγάρι δημόσιων υπαλλήλων οι «αρχηγοί»

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η ΕΡΤ, κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα φέρεται να είχε ένα ζευγάρι δημοσίων λειτουργών, πρόσωπα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν υπεράνω κάθε υποψίας.

Η 50χρονη κατηγορούμενη εργαζόταν ως γενική γραμματέας σε μεγάλο δήμο της Αττικής, ενώ ο 59χρονος σύζυγός της κατείχε υψηλόβαθμη θέση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Μαζί με ακόμη τέσσερις δημόσιους υπαλλήλους, φέρονται να συγκροτούσαν έναν μηχανισμό που παρείχε «διευκολύνσεις» σε όσους επιθυμούσαν να παρακάμψουν ή να επισπεύσουν πολεοδομικές διαδικασίες.

Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την έκδοση οικοδομικών αδειών κατά παράβαση της νομοθεσίας, την προτεραιοποίηση φακέλων, την τακτοποίηση πολεοδομικών αυθαιρεσιών και τη διαγραφή ή μείωση προστίμων που είχαν επιβληθεί για παραβάσεις.

MΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΣΥΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

Η περίπτωση της Κηφισιάς

Στο επίκεντρο των εξυπηρετήσεων που παρείχε το κύκλωμα φαίνεται πως βρέθηκαν μεγάλες οικοδομικές κατασκευές σε περιοχές της Αττικής με αυστηρό πολεοδομικό καθεστώς, όπως στο κέντρο της Κηφισιάς.

Κάτοικοι και μηχανικοί είχαν εκφράσει κατά καιρούς ερωτήματα για το πώς ορισμένα κτίρια εξασφάλισαν τις απαραίτητες εγκρίσεις, παρά τους περιορισμούς που προβλέπει η νομοθεσία για την περιοχή.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε ανοχή ή παρέμβαση υπαλλήλων, ώστε να μην επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις ή να «σβηστούν» πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις.

Συναντήσεις σε καφενεία και «δώρα» μέσα σε γλυκά

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης στις μεταξύ τους επικοινωνίες. Ειδικότερα, φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και επικοινωνούσαν μέσω διαδικτύου, ενώ οι συναντήσεις με ενδιαφερόμενους πραγματοποιούνταν σε καφενεία, μέσα σε οχήματα ή σε χώρους στάθμευσης εμπορικών καταστημάτων.

Οι συναλλαγές, κατά τις ίδιες πληροφορίες, διαρκούσαν λίγα μόλις λεπτά, με τα χρήματα να παραδίδονται είτε σε φακέλους είτε ακόμη και μέσα σε κουτιά γλυκών, προκειμένου να αποφεύγονται υποψίες.

Η ανώνυμη καταγγελία που «ξεκλείδωσε» την έρευνα

Η αρχή του τέλους για τη φερόμενη δράση της οργάνωσης ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Η καταγγελία έκανε λόγο για υπαλλήλους που φέρονταν να παρείχαν κάλυψη σε πολεοδομικές παραβάσεις επιχειρήσεων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα γινόταν αναφορά σε παρεμβάσεις για τη διαγραφή σχετικών προστίμων.

Ακολούθησε πολύμηνη παρακολούθηση των εμπλεκομένων προσώπων, κατά την οποία οι Αρχές κατέγραψαν τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης.

Το «πόθεν έσχες» και η παρέμβαση με 20.000 ευρώ

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όταν το ζευγάρι των «αρχηγών» κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για ζητήματα που αφορούσαν το «πόθεν έσχες» τους, οι δυο τους φέρονται να αναζήτησαν τρόπους παρέμβασης στην εξέλιξη της διαδικασίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσω μεσολαβητών καταβλήθηκε το ποσό των 20.000 ευρώ με την προσδοκία να υπάρξει παρέμβαση υπέρ τους. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε αποτέλεσμα, η υπόθεση ακολούθησε κανονικά τη δικαστική της πορεία και τελικά το ζευγάρι δικαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό.

Στο «μικροσκόπιο» επενδύσεις σε ακίνητα και έργα τέχνης

Ακόμα, οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να νομιμοποιούνταν έσοδα που αποδίδονται στην παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς και αγορές έργων τέχνης υψηλής αξίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ζευγάρι είχε αποκτήσει πολυτελές ακίνητο στην Κύθνο, ενώ ερευνώνται και αγορές έργων τέχνης που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν σε τιμές υψηλότερες από την πραγματική τους αξία.