Αμερικανικό «μπλόκο» από τις 17:00 στα ιρανικά λιμάνια - Αντιδρά η Ευρώπη, ποιοι θα πληγούν πρώτοι

Αρκετές χώρες εκφράζουν έντονες αντιδράσεις απέναντι στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προχωρήσει σε αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ και ιρανικών λιμανιών. Υπογραμμίζεται ότι από σήμερα το απόγευμα (στις 17:00) τίθεται σε εφαρμογή ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν υποστηρίζει» τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα (13/4) ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, επιμένοντας ότι η χώρα του δεν θα «εμπλακεί» στον πόλεμο του Ιράν. Αυτό συνέβη καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνδιοργανώσουν, τις επόμενες ημέρες, μια διάσκεψη με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μακρόν δεν έχει αποκλείσει ρητά την εμπλοκή της Γαλλίας στον αμερικανικό αποκλεισμό, αλλά δήλωσε ότι η σχεδιαζόμενη διάσκεψη θα δημιουργήσει μια «ειρηνική πολυεθνική» και «αυστηρά αμυντική» αποστολή, «ξεχωριστή από τις εμπόλεμες πλευρές».

Από την πλευρά του ο Στάρμερ δήλωσε στο Radio 5 Live του BBC τη Δευτέρα: «Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό και όλη την κινητοποίηση... Δεν θα επεκταθώ σε επιχειρησιακά ζητήματα, αλλά έχουμε αυτή την ικανότητα - η οποία επικεντρώνεται, από την άποψή μας, στο πλήρες άνοιγμα του Πορθμού». «Αυτό που κάνουμε τις τελευταίες εβδομάδες - και αυτό ήταν μέρος αυτών που συζητούσα με τα κράτη του Κόλπου την περασμένη εβδομάδα - είναι να φέρνουμε τις χώρες κοντά για να διατηρήσουν το στενό ανοιχτό, όχι κλειστό».

Το Βερολίνο έχει αποκλείσει στρατιωτική εμπλοκή

Η Γερμανία άφησε επίσης να εννοηθεί ότι δεν συμμετέχει στον αποκλεισμό, με κυβερνητικές πηγές να δηλώνουν στο CNBC τη Δευτέρα ότι τα σχόλια του Τραμπ ήταν «μια αόριστη δήλωση που δεν βασίζεται σε κανένα νέο γεγονός». Το Βερολίνο έχει επανειλημμένα αποκλείσει οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμος στο Ιράν και η κυβέρνηση επανέλαβε αυτή τη θέση τη Δευτέρα, δηλώνοντας: «Τις τελευταίες ημέρες, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει σχολιάσει επανειλημμένα σχετικά με την πιθανή συμμετοχή και τους όρους για αυτήν. Αυτές οι δηλώσεις εξακολουθούν να ισχύουν».

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα για την απειλή Τραμπ, δηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη πρόταση «δεν βγάζει νόημα».



Από την πλευρά της η Κίνα απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι η διατήρηση των Στενών του Ορμούζ ανοιχτού εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας.



Η ASEAN, η ένωση 11 χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας - πολλές εκ των οποίων εξαρτώνται ενεργειακά από τη Μέση Ανατολή - ζήτησε την «πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός», με παράλληλη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και των αερομεταφορών.

Η κίνηση αυτή ανακοινώθηκε μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης το Σαββατοκύριακο να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.



Ο Νετανιάχου υπέρ του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε σήμερα τη στήριξή του στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως βρίσκεται σε στενό συντονισμό για το θέμα με τις ΗΠΑ.



«Το Ιράν παραβίασε τους κανόνες (των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν), ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει έναν ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. «Στηρίζουμε βεβαίως αυτήν τη σθεναρή θέση και βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με τις ΗΠΑ».



Επιπλέον, ο Νετανιάχου είπε σήμερα πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς του τηλεφώνησε την Κυριακή, αφού αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ, για να τον ενημερώσει σχετικά με τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου με το Ιράν, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν επετεύχθη συμφωνία.

Το διακύβευμα για τις ΗΠΑ

Ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν σημαίνει είσοδο σε ακόμη πιο επικίνδυνο... μονοπάτι από ό,τι βρίσκονταν οι ΗΠΑ έως τώρα – νομικά, στρατιωτικά και οικονομικά. Μπορεί να πραγματοποιηθεί επιχειρησιακά, αλλά με κάποιο ρίσκο, αναφέρει το BBC.



Τα πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν θα περιφέρονται έξω από ιρανικά λιμάνια όπως το Μπαντάρ Αμπάς ή το Τζασκ. Αυτό θα σήμαινε άμεσο κίνδυνο για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους ή ταχύπλοα «καμικάζι».



Αντ' αυτού, η Centcom, το τμήμα του αμερικανικού στρατού που καλύπτει τη Μέση Ανατολή, πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει δορυφόρους και άλλες πληροφορίες για να διαπιστώσει ποια πλοία έχουν αποπλεύσει από τα ιρανικά λιμάνια και σε ποιον ανήκουν. Ακόμα και με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες AIS (σύστημα αυτόματης αναγνώρισης) αυτών των πλοίων, τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που πλέουν σε σχετικά ασφαλή απόσταση ανοιχτά δεν θα δυσκολευτούν να τα εντοπίσουν μόλις αναδυθούν στον Κόλπο του Ομάν και να τα εμποδίσουν.



Ωστόσο, το Ιράν έχει χαρακτηρίσει αυτή την απειλή πράξη θαλάσσιας πειρατείας. Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει απειλήσει με τη σειρά της να δράσει εναντίον των γειτονικών αραβικών λιμένων του Κόλπου.



Έπειτα, υπάρχει το ζήτημα των συμμάχων του Ιράν: της Κίνας και της Ρωσίας. Θα είναι οι ΗΠΑ έτοιμες, για παράδειγμα, να κατασχέσουν ένα πλοίο ή φορτίο κινεζικής ιδιοκτησίας; Και τι θα συμβεί αν η Κίνα, η οποία διαθέτει στρατιωτική βάση όχι πολύ μακριά στο Τζιμπουτί, αποφασίσει ότι θα προσφέρει στα πλοία της ένοπλη ναυτική συνοδεία;

Ποιος θα πληγεί περισσότερο;

Με τις συνέπειες της απόφασης Τραμπ να είναι ακόμα αβέβαιες, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του BBC για τη ζωτικής σημασίας περιοχή από την οποία περνά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Συνολικά το 86% του πετρελαίου που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ καταλήγει σε χώρες της Ασίας με τους αναλυτικές να προειδοποιούν ότι σε κάθε περίπτωση η αναταραχή θα προκαλέσει μεγαλύτερες επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές.