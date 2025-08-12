Κύμα καύσωνα εξακολουθεί να «σαρώνει» τη Γαλλία - Ρεκόρ θερμοκρασίας

Το κύμα καύσωνα που αντιμετωπίζει η Γαλλία, αξιοσημείωτο ακόμη και για τον μήνα Αύγουστο, εξαπλώνεται στη χώρα, υποχρεώνοντας τις Αρχές να αυξήσουν τα προληπτικά μέτρα.

Μετά το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, το κύμα καύσωνα θα φτάσει στο βόρειο και το ανατολικό της τμήμα εντός της ημέρας και τα τρία τέταρτα της Γαλλίας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, ανακοίνωσε το Εθνικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο. Προβλέπει εξάλλου μέγιστες θερμοκρασίες 36 βαθμών Κελσίου για την περιοχή του Παρισιού και 40°C για την κοιλάδα του Ροδανού, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις μέσες θερμοκρασίες για την εποχή, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.



Μόνο ένα μικρό τμήμα της βορειοδυτικής Γαλλίας, στο οποίο περιλαμβάνονται η Βρετάνη και η ακτή της Μάγχης, αναμένεται να γλιτώσουν από την αφόρητη ζέστη, σύμφωνα με τη Météo-France.

Στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Ροδανού, οι αρχές αποφάσισαν να αναστείλουν τις εργασίες στα εργοτάξια σε εξωτερικούς χώρους από το μεσημέρι ως τις 22:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδος) και να απαγορεύσουν οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση σε εξωτερικούς χώρους ή σε μη κλιματιζόμενα κτίρια ως νωρίς το βράδυ.



Χθες, Δευτέρα (11/08), πολλοί μετεωρολογικοί σταθμοί στη νοτιοδυτική Γαλλία κατέγραψαν απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας, μεταξύ των οποίων αυτός στο Μπορντό (41,6°C) και αυτός στην Ανγκουλέμ (42,1°C).



Καθώς ο καύσωνας αναμένεται να παραταθεί για αρκετές ημέρες, το κράτος έχει προβλέψει για τις επιπτώσεις του στην υγεία, με νοσοκομεία σε ετοιμότητα για να ανταποκριθούν στην κατάσταση, διαβεβαίωσε η υπουργός Υγείας Κατρίν Βοτρέν.



Η Γαλλία αντιμετωπίζει από την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 το 51ο κύμα καύσωνα από το 1947 και το δεύτερο του φετινού καλοκαιριού. Σύμφωνα με τη Météo-France, ο καύσωνας αναμένεται να διαρκέσει «τουλάχιστον ως το Σαββατοκύριακο του Δεκαπενταύγουστου» και ενδέχεται να παραταθεί ως τις 19 ή 20 Αυγούστου, πράγμα το οποίο σημαίνει πως «το συνολικό φαινόμενο θα μπορούσε να διαρκέσει από 12 ως 14 ημέρες».



Η Γαλλία δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει έντονη ζέστη. Ο υδράργυρος συνεχίζει επίσης να ανεβαίνει από την ιβηρική χερσόνησο και την Ιταλία ως τα Βαλκάνια.