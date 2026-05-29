Kymco Αgility S 125i Euro5+: Σε τιμή που δεν αντιστέκεσαι



Το όνομα Agility δεν χρειάζεται συστάσεις, συνώνυμο της αξιοπιστίας και της χρηστικότητας αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να φτάνουν στη δουλειά τους “on time” και για όσους δεν θέλουν να χάνουν χρόνο και χρήμα σε καθημερινή βάση.

Η κίνηση της Kymco είναι στοχευμένη, καθόσον το νέο Agility S 125i απευθύνεται και στους οδηγούς αυτοκινήτων. Η δυνατότητα που υπάρχει πλέον στη χώρα μας, να μπορούμε δηλαδή να οδηγήσουμε δίκυκλα 125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου, δίνει την εύκολη λύση για άμεση απόκτηση σε ένα πραγματικά τεράστιο κοινό. Αυτό το ίδιο κοινό όμως είναι ακόμα πιο απαιτητικό, επιζητώντας κάτι το ξεχωριστό, κάτι που να καλύπτει τις χρηστικές του ανάγκες, κάτι που να μην αφήνει αδιάφορο το βλέμμα των περαστικών, ένα μοντέλο με χαρακτήρα και όμορφη διαχρονική εμφάνιση.

Κινητήρια αναβάθμιση

Το μεγάλο νέο όσον αφορά στο νέο Agility S είναι ο κινητήρας, που έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά του στο πολυτελές Skytown 125. Είναι ένα σύγχρονο μηχανικό σύνολο με στοχευμένες παρεμβάσεις. Μεταξύ των χαρακτηριστικών του ξεχωρίζει ένας νέος επικεφαλής εκκεντροφόρος με ασύμμετρη μορφή, που έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει εξαιρετικές επιδόσεις και ταυτόχρονα να μειώνει την κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων. Με έγκριση Euro5+, ο τετράχρονος κινητήρας των 125cc αποδίδει 11,2Hp και 10,6Νm ροπή. Σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα χαμηλό βάρος των 122 κιλών είναι ικανός να προσφέρει δυνατές επιταχύνσεις και ρεπρίζ. Με χαμηλή κατανάλωση 2,1Lt/100km (WMTC), η οποία -σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 7 λίτρων- προσφέρει αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 300 χιλιόμετρα σε ιδανικές συνθήκες!

Σημαντικές βελτιώσεις

Ο κινητήρας συνοδεύεται από νέα μετάδοση, ρυθμισμένη και προσανατολισμένη στην ομαλή απόδοση. Το ψαλίδι και τα δύο αμορτισέρ έχουν επίσης αλλάξει, προς όφελος της στιβαρότητας και της οδικής συμπεριφοράς.

Μέλημα των μηχανικών της Kymco είναι να προσφέρουν ένα scooter που παίρνει άριστα στον τομέα της ασφάλειας του συνόλου. Μέλημά τους όμως είναι και η χρηστικότητα, φροντίζοντας το νέο Agility να διαθέτει πλέον μεγαλύτερο χώρο κάτω από τη σέλα.

Εντυπωσιακή σχεδίαση

Ο σχεδιασμός αποπνέει sport χαρακτηριστικά, κάτι που προσδιορίζεται άμεσα από το γράμμα “S” στο όνομα του μοντέλου. Ο φωτισμός είναι full LED, με τον προβολέα να διαθέτει τεχνολογία DRL (φώτα ημέρας) και να πλαισιώνεται από καλοσχεδιασμένα πλαστικά μέρη, φλας και ζελατίνα. Η όλη σχεδίαση αναδύει μια σπορτίβ εικόνα, με μελετημένη αεροδυναμική για να κατευθύνει τη ροή του αέρα μακριά από τον οδηγό. Τα όργανα είναι σύγχρονα, μαρτυρώντας scooter premium κατηγορίας. Η υψηλής ανάλυσης διπλή οθόνη LCD είναι ορατή σε όλες τις συνθήκες εξωτερικού φωτισμού, και διαθέτει από βολτόμετρο έως και στροφόμετρο, με τις πολυάριθμες ενδεικτικές λυχνίες να βρίσκονται στο επάνω μέρος της για να είναι εύκολα αναγνώσιμες κατά την οδήγηση.

Χρηστικότητα και ασφάλεια πάνε μαζί

Το νέο Agility S 125 διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν κάνει τα μοντέλα της οικογένειας τόσο διάσημα και φιλικά προς τον χρήστη.

Εξαιρετικά αξιόπιστο σε βάθος χρόνου, οικονομικό σε κατανάλωση και συντήρηση, με πολύ προσεγμένα εξαρτήματα, διαθέτει επίπεδο πάτωμα και μια χαμηλή θέση οδήγησης. Χάρη στο συνδυασμό τροχών 16 ιντσών μπροστά και 14 πίσω, ο αναβάτης απολαμβάνει απίστευτη ευελιξία, κορυφαία οδική συμπεριφορά και υψηλού βαθμού ενεργητική ασφάλεια. Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει δισκόφρενα σε κάθε τροχό με συνδυασμένη λειτουργία (CBS) και οι τροχοί διαθέτουν ελαφριές ζάντες αλουμινίου με διαιρούμενες ακτίνες και αποκλειστική σχεδίαση.

Ο χώρος κάτω από τη σέλα είναι ευρύχωρος και πολύ χρηστικός, ενώ κάλλιστα μπορεί να φιλοξενήσει ένα full face κράνος μαζί με άλλα αντικείμενα. Πέραν του απόλυτα επίπεδου πατώματος, η χρηστικότητα αυξάνεται κατακόρυφα μέσω μίας παροχής ρεύματος USB στην ποδιά, την τοποθέτηση της τάπας του δοχείου καυσίμου κάτω από το τιμόνι (άρα δεν απαιτείται άνοιγμα της σέλας) αλλά και με την ύπαρξη γάντζου ανάρτησης αντικειμένων, όπως επίσης και μιας θήκης για μικροαντικείμενα στη δεξιά πλευρά της ποδιάς.

Χρώματα και τιμή

Το Agility S 125i Ε5 διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή από το προηγούμενο μοντέλο, η οποία βρίσκεται στα μόλις 2.350€. Οι χρωματικές επιλογές είναι τρεις: Black, White και Golden Grey. Όπως κάθε μοντέλο της Kymco, καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και η απόκτησή του μπορεί να γίνει και μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 210-2585991 και στην ιστοσελίδα www.kymco.gr