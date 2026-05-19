«Κυνήγι του χανταϊού» στην Αργεντινή: Επιστήμονες στήνουν παγίδες για να εντοπίσουν τον ιό

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο ξέσπασε επιδημία χανταϊού που στοίχισε τη ζωή σε τρία άτομα και προκάλεσε παγκόσμια υγειονομική ανησυχία, απέπλευσε από την πόλη Ουσουάια στο νοτιότερο άκρο της Αργεντινής την 1η Απριλίου.



Από τη Δευτέρα 19 Μαΐου βιολόγοι από το Μπουένος Άιρες τοποθετούν παγίδες σε διάφορα σημεία του νότιου νησιού της Γης του Πυρός, προκειμένου να αναλύσουν εάν τα τρωκτικά που αιχμαλωτίζονται είναι φορείς του στελέχους Άνδεων του ιού, του μοναδικού που είναι γνωστό ότι μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων.



Η σπάνια αναπνευστική νόσος, για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία, μεταδίδεται συνήθως μέσω των ούρων, των περιττωμάτων και του σάλιου των μολυσμένων τρωκτικών.

Όπως κατέγραψαν δημοσιογράφοι του AFP, βιολόγοι και προσωπικό του εθνικού πάρκου, φορώντας μάσκες και γάντια, έστησαν δεκάδες μικρά ορθογώνια μεταλλικά κλουβιά σε μονοπάτια έξω από την Ουσουάια καθώς έπεφτε η νύχτα.



Άλλα τοποθετήθηκαν στο Εθνικό Πάρκο της Γης του Πυρός, μια έκταση 70.000 εκταρίων (173.000 στρεμμάτων) με δάση, λίμνες και βουνά, που βρίσκεται 15 χιλιόμετρα από την πόλη.



Η ομάδα έστησε έως και 150 παγίδες, σύμφωνα με τοπική πηγή του τομέα της υγείας.



Οι αξιωματούχοι επιμένουν ότι στην επαρχία Tierra del Fuego δεν έχει παρουσιαστεί κανένα κρούσμα χανταϊού από τότε που η αναφορά του έγινε υποχρεωτική πριν από 30 χρόνια - σε αντίθεση με τις επαρχίες στα βόρεια, όπως το Rio Negro και το Chubut.



Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι πιο πιθανό οι μολύνσεις στο κρουαζιερόπλοιο να συνέβησαν σε άλλη περιοχή.



Δύο από τα θύματα του ιού στο πλοίο - ένα ζευγάρι από την Ολλανδία - είχαν ταξιδέψει στην Αργεντινή για τέσσερις μήνες, με εξορμήσεις στη Χιλή και την Ουρουγουάη.

