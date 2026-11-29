Κυνική εμφανίστηκε απέναντι στους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν η 36χρονη Influencer από την Εκάλη, κατηγορούμενη για απάτες ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Κατά τη σύλληψή της, σύμφωνα με το MEGA, είπε στους άνδρες της ΕΛΑΣ ότι «για να ανέβω level (σ.σ. δηλαδή επίπεδο) πάτησα μερικά κεφάλια, είναι η αλήθεια». Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η 36χρονη λογίστρια και μητέρα τριών παιδιών αναφερόταν σε όσους προσέγγισε και από τους οποίους απέσπασε χιλιάδες ευρώ.

Τα στόματα για την 36χρονη influencer, λογίστρια, και μητέρα τριών παιδιών από την Εκάλη, πλέον ανοίγουν και οι νέες καταγγελίες στο MEGA την «καίνε», καθώς δεκάδες χιλιάδες ευρώ που έκαναν «φτερά» και μαρτυρίες βάζουν στο κάδρο και νέα πρόσωπα.

Μετά την βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου και τον ιερέα, η 36χρονη φαίνεται ότι είχε εξαπατήσει γιατρό βορείων προαστίων.

Στο μεταξύ, πρώην σύντροφος της 36χρονης «ανέβασε» βίντεο στο οποίο παραδέχεται ότι γνώριζε τη δράση της, απορρίπτει όμως ότι εμπλεκόταν και ο ίδιος στις απάτες.

Η καταγγελία του γιατρού

Ένας γιατρός των βορείων προαστίων καταγγέλλει αποκλειστικά στο MEGA ότι τους έδωσε 37.000 ευρώ για την αγορά πολυτελούς αυτοκινήτου, το οποίο δεν παρέλαβε ποτέ.

«Η γυναίκα μου μίλαγε μαζί της ως λογίστρια, κατά κύριο λόγο και ότι είχε τρία λογιστικά γραφεία, δεν είναι μόνο αυτή έτσι, είναι ο άντρας της και από πίσω κρύβεται αρκετός κόσμος, εμένα μου ‘χει πάρει 37.000 (ευρώ). Έχουνε στήσει κάποιες εταιρείες, εμένα εμφανίστηκε ως έμπορος εισαγωγής αυτοκινήτων, συμφωνήσαμε να μου φέρει κάποιο αυτοκίνητο από το εξωτερικό, που σε αυτές τις περιπτώσεις προκαταβάλλεις τα λεφτά για να μπορέσει να γίνει η εξαγορά του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο δεν ήρθε ποτέ», ανέφερε γιατρός-θύμα της influencer.

Την ίδια ώρα, ο πρώην σύντροφος της 36χρονης «σπάει» τη σιωπή του και παραδέχεται ότι γνώριζε για τη δράση της, απορρίπτει όμως κάθε εμπλοκή του στις καταγγελλόμενες απάτες.

Εκτός από influencer, στο προφίλ της στα σόσιαλ μίντια παρουσιαζόταν ως οικονομολόγος, λογίστρια με νομικές και συμβολαιογραφικές υπηρεσίες σε Αθήνα, Φλωρεντία και Ντουμπάι.

Η χλιδάτη ζωή της

Οι μετακινήσεις με ελικόπτερα, η πολυτελής βίλα στην Εκάλη, τα πανάκριβα αυτοκίνητα και η ζωή μέσα στη χλιδή δημιουργούσαν την εικόνα μιας επιτυχημένης επιχειρηματία. Όμως, η μαρτυρία του γιατρού αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

«Το σπίτι είναι τεράστιο μας το δείξανε μέσα είναι άδειο εντελώς, είχαν μόνο στρώματα, ελάχιστα έπιπλα πώς έχεις ρε παιδί μου μία οικονομική άνεση και είσαι μόνο με τα στρώματα; Ερχόταν συνέχεια στο σχολείο των παιδιών κάθε δύο μήνες με άλλο αυτοκίνητο, τα οποία όλα τα αυτοκίνητα τα ανακάλυψα μετά, ήταν leasing, στο όνομά του έχει μόνο ένα σαραβαλάκι ΙΧ», υπογράμμισε ο γιατρός.

Πως μπλέχτηκε στα δίχτυα της η βουλευτής

Στα «δίχτυα» της 36χρονης έπεσε και η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, η οποία την περίοδο του κορονοϊού πείστηκε να επενδύσει σε μία επιχείρηση στο Κολωνάκι, χάνοντας περισσότερα από 50.000 ευρώ.

«Ήθελε να πάρουμε ένα μπαρ-καφέ. Μου έφαγε ένα σωρό λεφτά. Είχε κάνει μέχρι και τάχα μου συμβόλαιο με το μαγαζί, το οποίο δεν υπήρχε συμβόλαιο. Μας φάνηκε καλό και μας έφαγε τα λεφτά. Πάνω από πενήντα χιλιάδες», ανέφερε η βουλευτής.

Η σύλληψη της 36χρονης έγινε εντελώς τυχαία. Ένας συναγερμός στη βίλα της Εκάλης, έφερε στο σημείο αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι σε βάρος της εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία.

«Δεν περίμενα όλο αυτό που συνέβη. Δε γνώριζα ότι εκκρεμούσε σε βάρος μου οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση. Η κοινοποίηση της απόφασης, λογικά δεν έγινε στην διεύθυνση όπου διέμενα», υποστήριξε η 36χρονη.

Η 36χρονη που από το 2020 απασχολεί τις αρχές, αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα (30.11.2026) στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενη.