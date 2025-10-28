Κύπελλο Ελλάδας: «Άνετα» ο Παναιτωλικός την Ελλάς Σύρου - Νίκες με ανατροπή για Κηφισιά και ΟΦΗ

Η πρώτη ημέρα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ολοκληρώθηκε την Τρίτη (28/10) με τρεις αναμετρήσεις. Η αγωνιστική δράση κορυφώνεται, αύριο Τετάρτη (29/10) με έξι παιχνίδια.

Μεγάλη νίκη με ανατροπή για τον ΟΦΗ (3-1) κόντρα στον Ηρακλή. Εύκολη επικράτηση του Παναιτωλικού εναντίον της Ελλάς Σύρου με σκορ 4-1.

ΟΦΗ - Ηρακλής 3-1: «Τρία στα τρία» για τους Κρητικούς

Υπό το βλέμμα του Χρήστου Κόντη που είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ, οι Κρητικοί κέρδισαν τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο Στάδιο με 3-1 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Κούστα στο 28', όμως οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση με τον Ρακόνιατς να ισοφαρίζει στο 35' και τους Νους (84') και Σαλσέδο (90'+3') να «κλειδώνουν» το ματς. 3/3 , 9 βαθμοί και μοναξιά στην κορυφή της βαθμολογίας του Κυπέλλου Ελλάδος για τον ΟΦΗ.

ΟΦΗ (Βενετίδης): Λίλο, Ανδρούτσος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Λιούις (61' Χατζηθεοδωρίδης), Βούκοτιτς (62' Μαρινάκης), Καραχάλιος, Αποστολάκης (46' Θεοδοσουλάκης), Νους, Φούντας (81' Σενγκέλια) και Ρακόνιατς (46' Σαλσέδο).

Ηρακλής (Σπανός): Καρακασίδης, Κάτσικας (71' Ουές), Δημητρίου (71' Γιαννούτσος), Σιδεράς, Αναστασίου, Φοφανά, Χάινριχ, Τσιντώνης (56' Αναστασιάδης), Μωυσίδης (89' Ταχμετζίδης), Κούστα (56' Κυνηγόπουλος) και Ντουρμισάι.

Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου 4-1: Πρώτη νίκη για τον Παναιτωλικό στο Κύπελλο

Οι Αγρινιώτες «έκαναν σεφτέ» στο Κύπελλο Ελλάδας καταγράφοντας την πρώτη τους νίκη στο θεσμό, κόντρα στην Ελλάς Σύρου. Παρά το εκτεταμένο ροτέισιον, ο Παναιτωλικός, έφτασε σε μία άνετη επικράτηση με σκορ 4-1. Ο Γιάννης Αναστασίου είδε τους παίκτες του να σκοράρουν από τα αποδυτήρια, αφού μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Τσούρα. Η γρήγορη ισοφάριση του Γιάκου τρία λεπτά αργότερα δεν επηρέασε την ομάδα από το Αγρίνιο, που έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Ματσάν (13') και Αγκίρε (61', 86').

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Ζίφκοβιτς, Αγαπάκης, Κόγιτς (46' Μπουχαλάκης), Στάγιτς, Αποστολόπουλος (31' Μανρίκε), Ματσάν, Νικολάου (41' Λουίς), Μπελεβώνης, Τσούρα (46' Ενκολολό), Αγκίρε και Σμυρλής.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Κοντογιάννης, Ζαφείρης (46' Προβυδάκης), Χνάρης, Γώγος, Γκέζος (75' Βερνάρδος), Τσιαντούλας, Μπάμπης, Τριμμάτης (46' Νάτσος), Γιάκος, Μουντρίχας και Ντέβιντ (46' Κόλα).

Κηφισιά - Athens Καλλιθέα 2-1: «Ίδρωσε» αλλά τα κατάφερε η ομάδα του Λέτο

Την πρώτη της νίκη στο Κύπελλο πέτυχε και η Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έφτασε στην επικράτηση με ανατροπή κόντρα στη μαχητική Athens Καλλιθέα. Το σκορ για τους φιλοξενούμενους άνοιξε ο Καντίγιο στο 8ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, οι τυπικά γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και με δύο γκολ μέσα σε 5 πέντε λεπτά άλλαξαν την εικόνα του ματς. Αρχικά ο Αμάνι στο 65' και στη συνέχεια ο Μουσιολίκ στο 69' ολοκλήρωσαν την ανατροπή για την ομάδα τους, η οποία έφτασε τους 5 βαθμούς σε τρία παιχνίδια.

Κηφισιά (Λέτο): Ξενόπουλος, Σμπόκος, Τζόνσον, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Γκουτιέρεζ (61' Αμάνι), Ρουκουνάκης, Λίγδας (46' Πατίρας), Εσκιβέλ (46' Τζίμας), Σόουζα (83' Χριστόπουλος), Μουσιολίκ

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος, Προδρομίτης, Σωτηράκος, Ινσούα, Πανάγου, Παυλάκης (75' Βασιλόγιαννης), Σαταριάνο, Γερολέμου (90' Παϊσάο), Ζωγραφάκης (62' Γκολφίνος), Σαρδέλης (46' Μαυριάς) και Καντίγιο (75' Φροσύνης).