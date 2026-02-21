Κύπελλο Ελλάδας: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR θα σταυρώσουν τα ξίφη τους το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) στον τελικό Κυπέλλου μπάσκετ σε ένα ντέρμπι που κρίνει τον τίτλο και σίγουρα η ένταση θα είναι στα ύψη.

Το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στις 20:00 το απόγευμα.