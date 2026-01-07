Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΟΦΗ κέρδισε (2-0) τον Αστέρα AKTOR και ετοιμάζει βαλίτσες για Νέα Φιλαδέλφια

Την οκτάδα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας συμπλήρωσε το απόγευμα της Τετάρτης (07/01) ο ΟΦΗ. Η ομάδα του Ηρακλείου επικράτησε 2-0 του Αστέρα AKTOR στο Παγκρήτιο και στις 14 Ιανουαρίου θα μονομαχήσει με την ΑΕΚ στην OPAP Arena για ένα εισιτήριο στους «4».

Οι Αρκάδες δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που είχαν στο πρώτο ημίχρονο, βρέθηκαν πίσω στο σκορ με απίθανη εκτέλεση φάουλ του Γκονθάλεθ και είδαν να τους πηγαίνουν όλα στραβά στο ματς...

Εκτός του ότι ο Γιαμπλόνσκι αποβλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα της Τρίπολης έχασε και τον τερματοφύλακά της Αγγελίδη στο 80'. Οι αλλαγές είχαν ολοκληρωθεί και έτσι τελείωσαν την αναμέτρηση με εννέα ποδοσφαιριστές και με γκολκίπερ τον Αλάγκμπε.

Οι Κρητικοί εκτός του υπέροχου τέρματος του Γκονθάλεθ είδαν τον νεοαποκτηθέντα Ισέκα να κερδίζει πέναλτι και να διαμορφώνει το 2-0. Έτσι, τόνωσαν το ηθικό τους μετά την ήττα στο Super Cup από τον Ολυμπιακό.

Το ματς

Ο Αστέρας AKTOR ήταν αυτός που έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο ξεκίνημα του αγώνσ. Στο 5' ο Γκιοακίνι έβγαλε βαθιά μπαλιά για τον Εμμανουηλίδη, αυτός έφυγε στην πλάτη της άμυνας και ο Χριστογεώργος τον νίκησε στο τετ α τετ.

Στο 9' οι Αρκάδες έχασαν νέα μεγάλη ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα. Από εκτέλεση κόρνερ του Καλτσά, ο Σίπσιτς στο δεύτερο δοκάρι σούταρε, ο Γιαμπλόνσκι έκανε την προβολή και ο Γκονθάλεθ απομάκρυνε τη μπάλα. Τρία λεπτά αργότερα ο Νους κέρδισε την πρώτη κίτρινη κάρτα του Γιαμπλόνσκι.

Η ομάδα του Ηρακλείου ισορρόπησε, απείλησε με στατικές φάσεις και στο 35' ο Καστάνιο παραχώρησε νέο φάουλ σε σπρώξιμο του Νους. Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ ανέλαβε την εκτέλεση και με τη βοήθεια του αέρα η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Αγγελίδη για το 1-0.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR έγινε ακόμα πιο δύσκολη στο 40'. Ο Νους έφυγε στην κόντρα επίθεση, ανακόπηκε από τον Γιαμπλόνσκι και ο Λευκορώσος είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές.

Ο Κρις Κόουλμαν υποχρεώθηκε έπειτα από αυτή την εξέλιξη σε αλλαγή για να ενισχύσει τη μεσαία του γραμμή και πέρασε στο ματς τον Αλάγκμπε αντί του Γκιοακίνι στο 43'. Ένα λεπτό αργότερα ο Σενγκέλια με κεφαλιά έχασε μεγάλη ευκαιρία με άστοχη κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Χατζηθεοδωρίδη.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο ματς στο δεύτερο ημίχρονο με νέα μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Από σέντρα του Χατζηθεοδωρίδη ο Ισέκα με σουτ ανάγκασε τον Αγγελίδη σε νέα απόκρουση. Ο Αστέρας AKTOR απάντησε στο 50' με κεφαλιά του Σίπσιτς. Ωστόσο, ο Χατζηθεοδωρίδης έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Η είσοδος του Κετού στο 46' αντί του Εμμανουηλίδη βοήθησε τον Αστέρα AKTOR να πατήσει καλύτερα, όμως στο 55' έγινε η φάση από την οποία προήλθε το 2-0.

Ο Ισέκα ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Φερνάντεθ, ο Παπαδόπουλος αρχικά δεν είδε παράβαση, όμως άλλαξε άποψη βλέποντας το VAR και ο Ισέκα από την άσπρη βούλα στο 58' διαμόρφωσε το 2-0.

Από εκεί και έπειτα το ματς ουσιαστικά τελείωσε και οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές, στρέφοντας το βλέμμα στη μεταξύ τους αναμέτρηση που ακολουθεί την Κυριακή για το πρωτάθλημα στο Παγκρήτιο.

Οι άτυχες στιγμές για τους Αρκάδες δεν είχαν ολοκληρωθεί. Στο 80' ο Αγγελίδης τραυματίστηκε, ο Κόουλμαν είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του και έτσι χρέη τερματοφύλακα κλήθηκε να εκτελέσει ο Αλάγκμπε! Η ομάδα της Τρίπολης ολοκλήρωσε το παιχνίδι με εννέα ποδοσφαιριστές και με τους φιλάθλους να χειροκροτούν τον νεαρό γκολκίπερ του Αστέρα.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας (74' Καινουργιάκης), Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονθάλεθ (62' Μαρινάκης), Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης (62' Μπαΐνοβιτς), Καραχάλιος, Σενγκέλια, Ισέκα (62' Σαλσίδο), Νους (84' Νέιρα).

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Αγγελίδης, Σίπσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Μούμο (71' Τσίκο), Καλτσάς (63' Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης (46' Κετού), Γκιοακίνι (43' Αλάγκμπε), Μακέντα (63' Οκό).

Πηγή: Athletiko.gr