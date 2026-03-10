Breaking news icon BREAKING
Σπορ Κύπελλο Ελλάδας ΠΑΟΚ ΟΦΗ Ποδόσφαιρο

Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Η ώρα του τελικού ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την ώρα του τελικού ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο και το Πανθεσσαλικό Στάδιο, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γνωστοποίησε το πρόγραμμα του μεγάλου τελικού. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 25 Απριλίου στις 20:30, εκεί οπού οι δυο «ασπρόμαυροι» θα κοντραριστούν για να κατακτήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.

