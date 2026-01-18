Κύπρος: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για μια παρεξήγηση στο... TikTok

Μια ασήμαντη αφορμή που ξεκίνησε από το TikTok, κρύβεται πίσω από την άγρια δολοφονία ενός 41χρονου από τη Βουλγαρία, που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Πάφο της Κύπρου. Δράστης, ο 30χρονος ανιψιός του θύματος, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα.

Σύμφωνα με το Cyprus Times, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 11:40 το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Αστυνομία έλαβε πληροφορίες για άγρια συμπλοκή στην περιοχή της Πέγειας. Σύμφωνα με τις έρευνες, τΤο θύμα, μαζί με τέσσερις φίλους του, μετέβησαν από τη Λεμεσό στην Πάφο για να «ζητήσουν εξηγήσεις» από τον 30χρονο.

Αιτία της διαμάχης ήταν πειράγματα και βίντεο που αντάλλασσαν θείος και ανιψιός μέσω της πλατφόρμας TikTok το προηγούμενο διάστημα.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Ο 30χρονος φέρεται αρχικά να επιχείρησε να παρασύρει με το αυτοκίνητό του έναν φίλο του θείου του, τραυματίζοντάς τον.

Ακολούθησε άγριος καυγάς, κατά τον οποίο ο δράστης ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 41χρονο.

Οι εικόνες από τη σκηνή του εγκλήματος μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο έξω από οικία, ενώ σε κοντινή απόσταση βρισκόταν σταθμευμένο αυτοκίνητο με εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος και θρυμματισμένο το πίσω τζάμι.

Ο 41χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ενώπιον δικαστή ο δράστης

Ο 30χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο διέταξε την 8ήμερη κράτησή του. Σε βάρος του διερευνάται η κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος δράστης ομολόγησε προφορικά στους ανακριτές, υποστηρίζοντας πως τα βίντεο στο TikTok ήταν η θρυαλλίδα που οδήγησε στο φονικό.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου και της ΥΠΕΓΕ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η σορός του θύματος θα υποβληθεί σε νεκροτομή το πρωί της Δευτέρας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.