Κύπρος: Ισραηλινοί κατήγγειλαν άγρια επίθεση στο κέντρο της Λευκωσίας - Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι

Τρεις Ισραηλινοί κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο την Τρίτη 26/5 στη Λευκωσία της Κύπρου, με έναν από αυτούς να τραυματίζεται.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης. Ένας από τους Ισραηλινούς υπέστη τραύμα στο αυτί και του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Η κατάσταση της υγείας του δεν είχε γίνει άμεσα γνωστή.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό μετά την επίθεση και στη συνέχεια συνέλαβε δύο υπόπτους, οι οποίοι, σύμφωνα με τους Times of Israel, είναι συριακής καταγωγής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα κεντρικά του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας για ανάκριση.

Οι αρχές ανέφεραν ότι προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς ξεκίνησε το επεισόδιο και αν είχε ρατσιστικό κίνητρο. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τη βίαιη επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών στη Λευκωσία, που στοχοποιήθηκαν αποκλειστικά λόγω της εμφανώς εβραϊκής τους ταυτότητας», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Ισραηλινός πρέσβης στην Κύπρο, Oren Anolik. «Τέτοια αντισημιτική βία δεν έχει θέση στην Κύπρο».

