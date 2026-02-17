Κύπρος: Αθώοι πρώην πρόεδρος της Βουλής και πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ για τα «χρυσά διαβατήρια»

Αθώοι κρίθηκαν από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου Δημήτρης Συλλούρης και ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ και επιχειρηματίας Χριστάκης Τζιοβάνης, για την υπόθεση που συνδέεται με το αποκαλούμενο σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων» και το ρεπορτάζ του Al Jazeera.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sigmalive.com, η κατά πλειοψηφία απόφαση, έκτασης 180 σελίδων, ανακοινώθηκε την Τρίτη (17/10) λίγο μετά τις 10 το πρωί σε μια κατάμεστη αίθουσα, με την παρουσία πλήθους συγγενών, συνεργατών και φίλων των δυο κατηγορουμένων.

Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη και λήφθηκε με πλειοψηφία 2-1. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκαν οι κατηγορίες διαφθοράς σε βάρος των δύο.

Στην αιτιολόγηση, τονίστηκε επίσης ότι δεν τεκμηριώθηκε πως πρώην αρμόδιος υπουργός πιέστηκε ή επηρεάστηκε από τους κατηγορούμενους ώστε να κάνει ενέργειες σε σχέση με πολιτογραφήσεις.

Οι δύο πρώην αξιωματούχοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες που αφορούσαν στα αδικήματα συνωμοσίας για καταδολίευση της Δημοκρατίας και επηρεασμό δημόσιου λειτουργού κατά παράβαση του Νόμου, που κυρώνει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς.

Τι ανέφερε το δικαστήριο στην απόφασή του

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην απόφαση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «δεν σχετίζονται οι κατηγορίες με το βίντεο του Al Jazeera.

Το βίντεο δεν αποτέλεσε μαρτυρία. Οι μαρτυρίες όμως που παρουσιάστηκαν από την κατηγορούσα αρχή ήταν μη αμφισβητηθείσες. Οι μαρτυρίες των αστυνομικών κρίνονται αξιόπιστες για επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων».

Σημειώνεται δε ότι «όσον αφορά στις επίδικες πολιτογραφήσεις και τη διερεύνηση της Αστυνομίας, γίνονται δεκτές οι ενέργειες της Αστυνομίας όχι ομως απόψεις που εκφράστηκαν».

Αναφέρεται επίσης ότι «για τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν για τα εμβάσματα από τον τραπεζικό υπάλληλο από λογαριασμούς των πελατών του Πιττάτζη η μαρτυρία είναι αναντίλεκτη, δεν αμφισβητήθηκε αν και δεν παρουσίασε τα συμφωνητικά έγγραφα. Επίσης, δεν παρουσιάστηκαν μηνύματα στο δικαστήριο που αντάλλαξε ο Πιττάτζης με επενδυτή και μάρτυρα».

Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότι «υπήρξαν τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Συλλούρη για το στάδιο της πολιτογράφησης: Η μαρτυρία μας προβλημάτισε λόγω απουσίας αναφοράς για τη δεύτερη επένδυση που είχε γίνει. Για το ζήτημα αυτό υπήρχε αλληλογραφία με το ΥΠΕΣ. Δεν μπορεί να γίνει δεκτή γιατί δεν συνάδει με την αλληλογραφία».

Η ανάγνωση της απόφασης του δικαστηρίου διήρκεσε πέραν της μιάμισης ώρας.