Κύπρος: Ελληνοκύπριοι δέχθηκαν επίθεση με πυροβολισμούς στην κατεχόμενη Αμμόχωστο

Στόχος επίθεσης φέρονται να έγιναν δύο Ελληνοκύπριοι το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, ενώ κινούνταν με το όχημά τους σε δρόμους της κατεχόμενης Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 και καταγγελία του οδηγού, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην περιοχή της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης, στα όρια της περίκλειστης περιοχής. Όπως ανέφερε, είχε ως συνεπιβάτη συγγενικό του πρόσωπο, όταν άκουσαν δύο διαδοχικούς δυνατούς κρότους, που –όπως υποστηρίζει– έμοιαζαν με πυροβολισμούς.

Οι επιβαίνοντες διαπίστωσαν ότι το όχημά τους είχε δεχθεί δύο χτυπήματα, τα οποία εκτιμάται ότι προήλθαν από αεροβόλο όπλο. Όπως περιγράφει ο οδηγός στον ΑΝΤ1, οι ήχοι ήταν ιδιαίτερα έντονοι, παρά το γεγονός ότι τα παράθυρα του αυτοκινήτου ήταν κλειστά, ενώ αρχικά υπήρξε σύγχυση ως προς το αν επρόκειτο για ρίψη πετρών.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ωστόσο το όχημα υπέστη υλικές ζημιές, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Ο οδηγός ανέφερε ότι δεν σταμάτησε αμέσως, λόγω της συσκότισης στο σημείο, αλλά συνέχισε την πορεία του και σταμάτησε όταν έφτασε σε φωτισμένο δρόμο. Εκεί, κατεβαίνοντας για να ελέγξει το όχημα, αντιλήφθηκε τρία άτομα να απομακρύνονται από την περιοχή.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1, δεν είχε προηγηθεί οποιαδήποτε πρόκληση ή επεισόδιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός είχε εισέλθει στα Κατεχόμενα από το οδόφραγμα Δερύνειας, ενώ κατά την επιστροφή του στις ελεύθερες περιοχές επέλεξε διαφορετική διαδρομή για λόγους ασφάλειας.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.