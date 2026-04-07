Κύπρος: Η πρώτη εικόνα από τη φρεγάτα «Έλλη» - Εξοπλισμένη με το antidrone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

Στο «φως» ήρθε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 07/04 η πρώτη εικόνα από τη φρεγάτα «Έλλη» από την αποστολή της στην Κύπρο. Όπως σάς είχε ενημερώσει ο FLASH, η φρεγάτα ανέλαβε καθήκοντα αντικαθιστώντας τη φρεγάτα «Ψαρά».

Σημειώνεται ότι όπως και η «ΨΑΡΑ» και η φρεγάτα «ΕΛΛΗ» φέρει το antidrone σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ της ΕΑΒ, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων απειλών και σηματοδοτώντας την πρώτη ενσωμάτωσή του σε φρεγάτα τύπου S του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το antidrone σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ)

Η συγκεκριμένη προσθήκη αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πλοίου, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει η εγκατάσταση του συστήματος και στις υπόλοιπες φρεγάτες τύπου S.