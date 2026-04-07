Κύπρος: Η πρώτη εικόνα από τη φρεγάτα «Έλλη» - Εξοπλισμένη με το antidrone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»
Όπως και η «ΨΑΡΑ» και η φρεγάτα «ΕΛΛΗ» φέρει το antidrone σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ της ΕΑΒ.
Στο «φως» ήρθε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 07/04 η πρώτη εικόνα από τη φρεγάτα «Έλλη» από την αποστολή της στην Κύπρο. Όπως σάς είχε ενημερώσει ο FLASH, η φρεγάτα ανέλαβε καθήκοντα αντικαθιστώντας τη φρεγάτα «Ψαρά».
Φ/Γ ΕΛΛΗ - F 450— Πολεμικό Ναυτικό (@NavyGR) April 7, 2026
🇬🇷⚓️🌊#photooftheday #hellenicnavy #hellenic #navy pic.twitter.com/x43TVPwrD6
Σημειώνεται ότι όπως και η «ΨΑΡΑ» και η φρεγάτα «ΕΛΛΗ» φέρει το antidrone σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ της ΕΑΒ, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων απειλών και σηματοδοτώντας την πρώτη ενσωμάτωσή του σε φρεγάτα τύπου S του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
Η συγκεκριμένη προσθήκη αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πλοίου, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει η εγκατάσταση του συστήματος και στις υπόλοιπες φρεγάτες τύπου S.