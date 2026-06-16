Κύπρος - Πόρισμα «Κράτος Μαφία»: Στο μικροσκόπιο ο Ν. Αναστασιάδης και άλλα 14 πρόσωπα για διαφθορά

Σεισμό στο πολιτικό και νομικό σκηνικό της Κύπρου προκαλεί η επίσημη ανακοίνωση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα τον αναλυτικό πίνακα με τα πιθανά πρόσωπα και τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία».

Διαβάστε το πόρισμα της Αρχής.

Στο επίκεντρο του πορίσματος βρίσκεται ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης στον οποίο αποδίδονται συνολικά 7 περιπτώσεις ενδεχόμενων αδικημάτων, ενώ η λίστα περιλαμβάνει πρώην υπουργούς, δικηγόρους, πρώην δικαστικούς και ανώτατους αξιωματούχους.

Στο μικροσκόπιο ο Νίκος Αναστασιάδης – Οι 7 περιπτώσεις του πορίσματος

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, για τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, καταγράφονται:

Εμπορία Επηρεασμού: 3 περιπτώσεις.

3 περιπτώσεις. Κατάχρηση Εξουσίας (Κακούργημα): 1 περίπτωση.

1 περίπτωση. Κατάχρηση Εξουσίας (Πλημμέλημα) ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος: 3 περιπτώσεις.

Ποιοι άλλοι επώνυμοι εμπλέκονται: Όλη η λίστα των αδικημάτων

Η Αρχή παραθέτει συγκεκριμένα ονόματα και τις κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν:

Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι» & οι συνέταιροι Στάθης Λεμής και Φάνος Φιλίππου: Αντιμετωπίζουν από 2 περιπτώσεις ο καθένας για Εμπορία Επηρεασμού και Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αντιμετωπίζουν από 2 περιπτώσεις ο καθένας για Εμπορία Επηρεασμού και Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ρίκκος Ερωτοκρίτου (τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας): 2 περιπτώσεις για Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα).

2 περιπτώσεις για Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα). Χάρης Σολομωνίδης (Πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου): 3 περιπτώσεις για Δεκασμό δημόσιου λειτουργού.

3 περιπτώσεις για Δεκασμό δημόσιου λειτουργού. Α. Νεοκλέους και Σία ΔΕΠΕ: 3 περιπτώσεις για Δεκασμό δημόσιου λειτουργού, Ενεργό δωροδοκία και Εταιρική ευθύνη.

3 περιπτώσεις για Δεκασμό δημόσιου λειτουργού, Ενεργό δωροδοκία και Εταιρική ευθύνη. Παναγιώτης Νεοκλέους (Δικηγόρος): 1 περίπτωση για Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης.

1 περίπτωση για Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης. Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ & Ανδρέας Χατζηκυριάκος: Από 1 περίπτωση για Εμπορία Επηρεασμού.

Από 1 περίπτωση για Εμπορία Επηρεασμού. Ευθύμιος Μπουλούτας (Διευθύνων Σύμβουλος Λαϊκής Τράπεζας): 2 περιπτώσεις για Εμπορία Επηρεασμού και Νομιμοποίηση εσόδων.

2 περιπτώσεις για Εμπορία Επηρεασμού και Νομιμοποίηση εσόδων. Νίκος Κουγιάλης (Πρώην Υπουργός Γεωργίας): 1 περίπτωση για Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα).

1 περίπτωση για Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα). Γιώργος Βαρνάβα (τέως Βουλευτής): 1 περίπτωση για Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα) ή απόπειρα διάπραξης αδικήματος.

1 περίπτωση για Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα) ή απόπειρα διάπραξης αδικήματος. Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού (τέως Προϊσταμένη ΜΟΚΑΣ): 2 περιπτώσεις για Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα) ή απόπειρα και Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος.

2 περιπτώσεις για Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα) ή απόπειρα και Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Ιωάννης Σωτηριάδης (Ανώτερος Αξιωματικός Αστυνομίας): 1 περίπτωση για Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα).

Γιατί δεν δημοσιοποιείται το πλήρες πόρισμα των 3.000 σελίδων

Η Αρχή ξεκαθάρισε ότι η Τελική Έκθεση —η οποία αποτελείται από περίπου 3.000 σελίδες, 214 συνεδριάσεις, 150 μάρτυρες και 793 τεκμήρια— δεν θα δοθεί αυτούσια στη δημοσιότητα. Όπως τονίζεται, όλες οι ενέργειες καλύπτονται από εχεμύθεια, η οποία πρέπει να διαφυλαχθεί ώστε να μην επηρεαστούν αρνητικά οι μελλοντικές ανακριτικές διαδικασίες, καθώς το υλικό διαβιβάζεται στον Γενικό Εισαγγελέα, αλλά και στον Έφορο Φορολογίας.

Η υπενθύμιση για το τεκμήριο αθωότητας

Η Αρχή Κατά της Διαφθοράς υπογραμμίζει με έμφαση ότι ισχύει απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και ότι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφανθεί για την ενοχή ή την αθωότητα οποιουδήποτε είναι το Δικαστήριο. Η διευκρίνιση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω του «έντονου και κάποιες φορές τοξικού κλίματος» που έχει δημιουργηθεί γύρω από την υπόθεση. Παράλληλα, σημειώνεται ότι όσοι ισχυρισμοί του βιβλίου δεν περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση, σημαίνει ότι δεν έχουν αποδειχθεί στον απαιτούμενο βαθμό.