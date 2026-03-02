Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα καταφύγια μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι - Οδηγίες προς τους πολίτες

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Κύπρος, μετά την επίθεση με drone κοντά στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει στα «κόκκινα».

Σύμφωνα με το philenews.com, οι Αρχές είναι έτοιμες να θέσουν σε χρήση τα καταφύγια έκτακτης ανάγκης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, μετά την επίθεση με μαχητικά drone, πιθανότατα ιρανικής προέλευσης ή της Χεζμπολάχ, κατά της RAF στο Ακρωτήρι.

Καλύπτουν το 45% του πληθυσμού τα καταφύγια

Ο υπουργός Εσωτερικών της Κύπρος, Κωνσταντίνος Ιωάννου, δήλωσε ότι σήμερα τα διαθέσιμα καταφύγια καλύπτουν περίπου το 45% του συνολικού πληθυσμού. Όπως ανέφερε, για δεκαετίες το ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 30%, ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια αυξήθηκε σημαντικά.

Η διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, γνωστοποίησε ότι ο συνολικός αριθμός καταφυγίων ανέρχεται σε 2.500.

Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για το πλησιέστερο καταφύγιο μέσω της εφαρμογής SafeCY.

Πλήρης ενεργοποίηση της Πολιτικής Άμυνας

Από τα πρώτα λεπτά μετά το περιστατικό στις Βρετανικές Βάσεις, τέθηκε σε πλήρη ενεργοποίηση η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Δυνάμεις αναπτύχθηκαν άμεσα στην περιοχή του Ακρωτηρίου, σε συντονισμό με τον δήμαρχο του Δήμος Κουρίου, τον αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου και τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, με στόχο την ενημέρωση και υποστήριξη των κατοίκων.

Προσωρινή φιλοξενία στο ΚΕΝ Λεμεσού

Προληπτικά μέτρα ελήφθησαν και για την προσωρινή φιλοξενία πολιτών στο ΚΕΝ Λεμεσού, όπου από την πρώτη στιγμή βρίσκονται λειτουργοί και εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας για τη διευκόλυνση όσων επιθυμούν να μετακινηθούν.

Ομάδες της Πολιτικής Άμυνας παραμένουν στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου, πραγματοποιώντας περιπολίες, παρέχοντας ενημέρωση και συνδράμοντας στη μεταφορά πολιτών σε χώρους φιλοξενίας.

Πιθανή ενεργοποίηση σειρήνων

Το Υπουργείο Εσωτερικών προειδοποιεί ότι, εφόσον παραστεί ανάγκη, θα ενεργοποιηθούν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές. Η ενημέρωση θα γίνεται άμεσα μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης, με σαφείς οδηγίες προς τον πληθυσμό για κατεύθυνση στο πλησιέστερο καταφύγιο.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο καταφύγιο σε κοντινή απόσταση, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε ασφαλείς εσωτερικούς χώρους, όπως υπόγεια ή δωμάτια με συμπαγείς τοίχους – και να αποφεύγουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.

Οι βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας

Η Πολιτική Άμυνα υπενθυμίζει:

Να παραμένετε μακριά από παράθυρα, πόρτες και γυάλινες επιφάνειες.

Να έχετε διαθέσιμο φορητό ραδιόφωνο, φακό και βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Σε περίπτωση συναγερμού, να καλύπτετε το κεφάλι και να παραμένετε χαμηλά.

Να διατηρείτε την ψυχραιμία σας και να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ», σε συνεχή συντονισμό με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.