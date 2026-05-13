Κυψέλη: Η στιγμή που άνδρας κλωτσά 8χρονο παιδί και τη μητέρα του σε στάση λεωφορείου

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Κυψέλη, όταν ένας άνδρας από το Σουδάν επιτέθηκε σε μια μητέρα και την 8χρονη κόρη της ενώ βρίσκονταν σε στάση λεωφορείου.

Σύμφωνα με βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο δράστης φαίνεται να κλωτσά τόσο το παιδί όσο και τη μητέρα του, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

«Προσπάθησα να προστατεύσω το παιδί μου»

Λίγα δευτερόλεπτα πριν από την επίθεση, μητέρα και κόρη βρίσκονταν μπροστά σε βιτρίνα καταστήματος, όταν –όπως περιγράφεται– ο άνδρας άρχισε ξαφνικά να κάνει χειρονομίες προς το μέρος τους χωρίς εμφανή λόγο.

Η γυναίκα προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί της, ενώ περαστικός που αντιλήφθηκε το περιστατικό επενέβη, χτυπώντας τον δράστη με γροθιά στο πρόσωπο για να αποτρέψει τη συνέχιση της επίθεσης.

Η περιγραφή της μητέρας

«Είναι μια ταινία τρόμου αυτό που έγινε χθες. Με χτύπησε στη μύτη με δύναμη και μου έσπασε τα γυαλιά. Τον χτύπησε με κλωτσιά και του είπε να φύγει. Εκείνος χρησιμοποιούσε κάποιες λέξεις που δεν μπορούμε να πούμε σε ένα μικρό παιδί», ανέφερε η μητέρα.

Όπως πρόσθεσε, λίγα λεπτά αργότερα ο άνδρας επέστρεψε και επιτέθηκε ξανά στο παιδί της. «Είπαμε γλιτώσαμε αλλά ούτε δύο λεπτά, γύρισε αυτός και άρχισε να χτυπάει την κόρη μου. Έχει θέμα με τα μικρά παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.