Κυψέλη: «Την έλεγαν πρεζάκι και βρωμιάρα»: Τι υποστηρίζει η αδελφή της κοπέλας που μαχαίρωσε 14χρονη

Σε σοκ παραμένουν παιδιά και καθηγητές στο 60ο Γυμνάσιο Αθηνών μετά το περιστατικό όπου μια 16χρονη μαθήτρια μαχαίρωσε με «πεταλούδα» μια 14χρονη.

Η αδερφή της 16χρονης μιλώντας για το περιστατικό επεσήμανε: «Η αδερφή μου δεν είναι γενικά βίαιη σαν άνθρωπος, απλά την προκαλούν και σήμερα άκουσε πως την βρίζουν στο σχολείο. Στο παλιό της σχολείο τσακώθηκε με τη δασκάλα, της φώναξε και της πέταξε τον καφέ από αντίδραση, αυτό, δεν έχει γίνει κάτι άλλο».

«Την είπε "πρεζάκι", ότι "ήρθε η άλλη η βρωμιάρα και τι κάνει εδώ πέρα" και τέτοια. Την ήξεραν γιατί πήγαινε παλιά σε αυτό το σχολείο, αλλά άλλαξε. Ένα σχολείο έχει αλλάξει. Δεν είναι τρελή και πήγε και της επιτέθηκε χωρίς λόγο», επεσήμανε για το περιστατικό.

Ενώ, στην ερώτηση που βρήκε το μαχαίρι η αδερφή της, απάντησε ότι δε γνώριζε πού μπορεί να το βρήκε.

«Μια χαρά κοπέλα είναι η αδερφή μου, εγώ δε βλέπω κάτι περίεργο, μόνο αν την προκαλέσουν. Γενικά δεν κάνει κάτι αν δεν την προκαλέσουν, είναι ήσυχη», είπε.

«Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ, το μετάνιωσε»

Μάλιστα, στενή φίλη της υποστήριξε: «Την προκάλεσαν. Γενικά, η φίλη μου δεν τσακώνεται χωρίς λόγο, μόνο αν την προκαλέσουν και την βρίσουν και της μιλήσουν άσχημα. Δεν είναι άνθρωπος που θα κάτσει να τσακωθεί χωρίς λόγο. Αυτό που μάθαμε εμείς είναι ότι σίγουρα δεν τσακώθηκε από μόνη της, η άλλη κοπέλα την έβρισε άσχημα, της είπε "γιατί με έβρισες" και μετά την προκάλεσε και έγινε αυτό που έγινε. Το μαχαίρι μπορεί να το είχε πάνω της έτσι, χωρίς λόγο».

Δηλώσεις φίλης της 16χρονης που μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της.



Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/HYZvbC68tH — Flash.gr (@flashgrofficial) December 15, 2025

Η ίδια είχε επικοινωνία μαζί της μετά το συμβάν. «Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ, το μετάνιωσε αυτό που έκανε, δεν ήθελε να το κάνει, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος να βγάζει μαχαίρια και να μαχαιρώνει. "Έκανα λάθος, δεν έπρεπε να το κάνω", αυτό μου είπε».

«Πήγε να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν είναι επιθετική χωρίς λόγο, δεν είναι τρελή. Μας είπε ότι την έβρισε, τσακώθηκε και έγινε αυτό που έγινε», είπε.