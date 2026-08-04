Κυψέλη: «Δεν ήθελαν να τον παντρευτεί» λέει η συγγενής της συζύγου του Αφγανού

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας της Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Κυψέλη. Η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του Αφγανού υποστηρίζει ότι είχε εκφράσει εξαρχής έντονες επιφυλάξεις για τη σχέση του ζευγαριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Daily Mail, οι γονείς της 28χρονης Αμερικανίδας Αλάινα Χολ δεν είδαν ποτέ θετικά τον γάμο της κόρης τους με τον 26χρονο Αφγανό που συνελήφθη για την ανθρωποκτονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Τη θέση αυτή εξέφρασε η θεία της νεαρής γυναίκας, Λίαν Χολ, η οποία αποκάλυψε ότι η οικογένεια διατηρούσε σοβαρές επιφυλάξεις για τον χαρακτήρα του πολύ πριν τελεστεί ο γάμος. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο βρετανικό μέσο: «Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, μόνο έχω ακούσει γι' αυτόν. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ο αδερφός μου και η κουνιάδα μου δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν».

Σημαντικά θεωρούνται και όσα φέρεται να κατέθεσε η Αμερικανίδα σύζυγος του Αφγανού στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της τής είχε εκμυστηρευτεί πως ήταν θυμωμένος με την Ελίζαμπεθ Ρος, επειδή προσπαθούσε να τον εντάξει σε μια «σκληρή» χριστιανική ομάδα. Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή που επικαλείται στο ρεπορτάζ της η Daily Mail: «Η γυναίκα μάς είπε ότι ο σύζυγός της, τής είχε εμπιστευτεί ότι ήταν θυμωμένος με τη Βρετανίδα. Προσπαθούσε να τον επηρεάσει θρησκευτικά και αυτό ήταν υπερβολικό για αυτόν».



Η ίδια κατέθεσε ακόμη ότι όταν βρισκόταν στην Αράχωβα ανησύχησε επειδή δεν μπορούσε να εντοπίσει τον σύζυγό της. Μέσω εφαρμογής κοινής τοποθεσίας διαπίστωσε ότι εκείνος βρισκόταν στο διαμέρισμα, όπου διέμενε η 38χρονη Βρετανίδα και όπου οι Αρχές εκτιμούν ότι διαπράχθηκε το έγκλημα. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αστυνομικοί επιχειρούν να συνθέσουν πλήρως το παζλ της υπόθεσης, αξιοποιώντας τόσο τις μαρτυρίες όσο και τα ψηφιακά και βιντεοληπτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.