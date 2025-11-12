Κυψέλη: Διαμαρτυρία γονέων και μαθητών του 26ου Δημοτικού Σχολείου - «Είναι σε άθλια κατάσταση»

Στους δρόμους της Κυψέλης βρέθηκαν οι μαθητές, αλλά και οι γονείς τους διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση του 26ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. Με απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, οι μαθητές έκαναν αποχή από την πρώτη διδακτική ώρα, καθώς όπως καταγγέλλουν η σχολική μονάδα έχει σοβαρά προβλήματα, τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικών κενών όσο και υποδομών.

Η Ειρήνη Ανδρουτσοπούλου, πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, δήλωσε στο Orange Press: «Είμαστε από το 26ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας. Είμαστε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και είμαστε σήμερα εδώ για να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Διεκδικούμε τις κτιριακές μας ανάγκες να καλυφθούν άμεσα, καθώς όχι μόνο το σχολείο βρίσκεται σε ελεεινή κατάσταση, πραγματικά δεν είναι σχολείο αυτό για το 2025, αλλά έχουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αναπηρία και ούτε οι βασικές του ανάγκες δεν καλύπτονται».

Παράλληλα, κατήγγειλε την έλλειψη σε εκπαιδευτικούς, αλλά και ότι δεν λειτουργεί το ολοήμερο, δημιουργώντας προβλήματα και στους γονείς. «Οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στη δουλειά τους και βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Η μία μαμά με την άλλη, «αν μπορείς να μου κρατήσεις το παιδί», «όχι, δεν μπορώ», «θα στο κρατήσω εγώ». Δεν υπάρχει ολοήμερο για τα παιδάκια. Δεν έχουνε δασκάλους και προσπαθούν μεταξύ τους να βολέψουν την κατάσταση οι εκπαιδευτικοί, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο από την καλή τους την καρδιά λειτουργεί το σχολείο» προσθέτει.

Στην κινητοποίηση το πρωί της Τετάρτης (12/11) παρευρέθηκαν και οι εκπαιδευτικοί στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

«Ελπίζουμε αυτό να μαζικοποιηθεί. Ελπίζουμε να πάει και σε άλλα σημεία της Αθήνας, της Ελλάδας και κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η απαξίωση. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που είπα, είναι χιλιάδες, θα τα βρείτε στις ανακοινώσεις μας. Ανεξάρτητα από το τι θέλουν να νομίζουν πολλοί, εμείς, οι γονείς, δεν έχουμε κανένα συμφέρον προσωπικό. Μόνο για τα παιδιά μας και για τα παιδιά του κόσμου» καταλήγει η Ειρήνη Ανδρουτσοπούλου.

«Οι συνθήκες που διαμορφώνονται και φέτος για άλλη μια φορά στο δημόσιο σχολείο, μας αναγκάζουν σήμερα να προβούμε σε αυτή την κινητοποίηση, που σημαίνει αποχή απ' την πρώτη ώρα των μαθημάτων και πορεία με τα παιδιά μας και τη συνοδεία εκπαιδευτικών στην Κυψέλη, συγκεκριμένα στη Φωκίωνος Νέγρη. Ζητάμε να καλυφθούν τα διδακτικά κενά, να καλυφθούν οι κτιριακές ανάγκες, να σταματήσει η υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου, η οποία κατά τη γνώμη μας είναι όχι απλά συνεχιζόμενη, αλλά και σκόπιμη» τόνισε από την πλευρά του ο Σωτήρης Παπατραγιάννης, αντιπρόεδρος του συλλόγου.

Τα αιτήματα των γονέων

Ο σύλλογος, μεταξύ άλλων, ζητά την άμεση κάλυψη 26 ωρών εκπαιδευτικών κενών, κυρίως σε ξένες γλώσσες, και την πλήρη λειτουργία του Ολοήμερου για τις τάξεις Ε΄ και Στ΄, το οποίο παραμένει κλειστό. Επιπλέον, ζητούν την κάλυψη όλων των αναγκών παράλληλης στήριξης και τη λειτουργία δεύτερου Τμήματος Ένταξης και Τμήματος Υποδοχής (ΖΕΠ). Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται και οι σοβαρές κτιριακές ανεπάρκειες. Οι γονείς απαιτούν την άμεση αποκατάσταση της προσβασιμότητας για μαθητή με κινητικά προβλήματα, καταγγέλλοντας ότι στο σχολείο δεν υπάρχει ούτε τουαλέτα ΑμεΑ ούτε λειτουργικό αναβατόριο. Τέλος, ζητούν την επισκευή επικίνδυνων κακοτεχνιών στο προαύλιο (φρεάτια, κάγκελα) και τη διενέργεια ελέγχων αντισεισμικής προστασίας και πυρασφάλειας, ενώ εκφράζουν την αντίθεσή τους στην παραχώρηση του σχολικού χώρου για χρήση κατηχητικού.